Video: le pegaron a la salida de un boliche y le robaron sus pertenencias

? Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en Marcos Paz



??Quedó inconsciente, le siguieron pegando en el piso y le robaron



Seguí la transmisión EN VIVO por https://t.co/z0f9YuGiCF

Un joven de 25 años, que estaba alcoholizado, fue víctima de una brutal agresión en patota ocurrida a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Marcos Paz, el domingo por la mañana.Tal como se puede apreciar en la filmación, que fue captada por un automovilista desde el interior de un vehículo que pasaba por el lugar, Nahuel Delgado venía caminando solo por la calle cuando fue interceptado por el primer agresor en la esquina de Bartolomé Mitre y Lavalle.Mientras la víctima se mostraba inestable debido a su estado de ebriedad, el joven lo embistió de sorpresa y lo noqueó de manera contundente. Una vez tendido en el piso, se acercan dos amigos del atacante para seguir agrediendo al joven. Por último, aparecen en escena otros dos jóvenes que se agachan para robarle la ropa y sus pertenencias al verlo indefenso y sin reacción.Todo ocurrió a dos cuadras del boliche, a plena luz del día, mientras los autos circulaban por la zona. Tras un llamado al 911, se acerca un patrullero que da aviso a la ambulancia para que sea trasladado al hospital local.Fuentes policiales indicaron que Nahuel permaneció internado alrededor de 5 horas. Presentaba cortes en su rostro y politraumatismos en varias partes del cuerpo, además de alcohol en sangre superior a lo permitido.Una vez que le dieron el alta, el joven fue llamado a declarar a la comisaría donde relató que todo comenzó con una discusión que había mantenido con el primer agresor dentro del boliche debido a que había mucha gente y se produjo un empujón involuntario entre ambos.Al parecer, el atacante entendió que Nahuel lo estaba provocando y esperó hasta el momento de su salida, cuando estaba sin sus amigos, para vengarse.Como la víctima no pudo identificar al agresor decidió no continuar con la denuncia penal. Sin embargo, la Fiscalía Número 5 de Mercedes está interviniendo de oficio y mandó a pedir no solo las cámara de seguridad del boliche sino también las del municipio y de los comercios cercanos al boliche.