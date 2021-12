Vecinos atraparon y golpearon a sujeto que robó un celular en una carnicería

Vecinos de barrio Ludueña golpearon a un ladrón que había robado un celular en la zona. El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), aunque luego fue dado de alta. Hubo un cómplice que intentó disparar contra la comisaría 12ª al ser identificado por la víctima del robo y fue detenido.



Según los primeros reportes, un hombre le robó el celular a una clienta que estaba dentro de una carnicería ubicada en Solís y Casilda, en la zona noroeste de Rosario. Al intentar huir del lugar, su moto no arrancó y esto les dio tiempo a los vecinos para atraparlo. Luego, una vez en el suelo, lo golpearon. "Patadas, puñetes y botellazos", deslizó un vecino.



"Vi que un sicario (sic) quiso disparar en la carnicería y cuando escapó no le arrancó la moto. Fue atrapado por los vecinos hasta que vino la policía; estaba armado, no quería soltar el arma", comentó a Telefé Rosario un testigo que alcanzó a ver la secuencia del robo.



Debido a los golpes recibidos, el ladrón tuvo que ser trasladado al Heca, donde estuvo internado, aunque luego fue dado de alta y terminó detenido.



En paralelo, mientras la mujer que había sido despojada de su celular hacía la denuncia en la comisaría 12ª, un cómplice del ladrón atrapado pasó por el frente de la comisaría e intentó balearla.



"La víctima vio pasar una Honda Tornado negra y la identificó como la que había disparado contra la carnicería del padre. Y cuando el conductor fue requisado por los uniformados, intentó sacar un arma para disparar contra el frente de la comisaría", comentó un policía.