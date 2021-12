Un suboficial se atrincheró con una carpa frente a unidad carcelaria

Félix Roberto Mujica en la mañana de este lunes armó una pequeña carpa tipo iglú, colocó dos reposeras e instaló carteles con una serie de reclamos. El hombre con 23 años de servicio en la fuerza, dijo que el Servicio Penitenciario "al personal subalterno no les otorga en tiempo y forma los ascensos que le corresponde".Algunos de los carteles que plantó lucen la leyenda "Es preferible morir parado que arrodillado", otro dice "Paren con el abuso de autoridad" y el último "Las grandes revoluciones comienzan con las pequeñas revoluciones".Consultado por su situación, Mujica afirmó que "hace dos años que estoy afuera, después de una serie de persecuciones laborales que me llevaron a presentar un parte de enfermo, con una alta carga de stress por las situaciones vividas. En parte por las situaciones que se generan con los internos y por los problemas que se suscitan con los jefes".El hombre también subrayó que la mayor problemática la tuvo "con los oficiales, es decir con los jefes. No con quienes están cumpliendo una condena, lo cual no deja de ser una vergüenza".Mujica señaló al diarioque "en abril del 2020 me dispusieron una información sumaria que se la aplican a los funcionarios que los jefes apuntan. Los agentes son sometidos a una Junta Médica del Servicio, la cual responde a la cúpula penitenciaria. Demás está decir que no es objetiva, inconstitucional, para nada equitativa"."El funcionario que se somete a ese tipo de juntas no tiene ningún tipo de garantías, en mi caso pedí una junta ordinaria por fuera del Servicio no recibiendo respuesta alguna al respecto", sostuvo.Acotó que "este procedimiento se lo han hecho a varios camaradas a quienes le dieron la baja. Sin ir más lejos, a una agente femenina que prestaba servicios en la Unidad Penal 9 sufrió un accidente en su moto y fue sometida a varias operaciones. Cuando medianamente se recuperó la pasaron a una guardia en la UP9, sin tener consideración alguna de como venía. Fue a la Junta Médica y le dijeron que el accidente no tenía relación con el servicio cuando el accidente fue cuando salía de la unidad".Mujica denunció "persecución por parte de anteriores gestiones de la UP9 en su persona", y planteó que "no me quedó otra que instalar esta carpa y solicitar que se detengan las informaciones sumarias porque los procedimientos de las mismas no garantizan nada. Y que se pague el código 181, entre otros, que es el de Covid, que no estoy percibiendo como así tampoco el personal pasivo que están luchando para que le reconozcan el código mencionado".Asimismo, el protestante dijo que es consciente que lo van dar la baja porque "esta junta pertenece a los altos mandos, aunque con derecho al retiro. Si quisiera doy una vuelta de hoja y me voy, pero no se trata de eso. No puede ser de que por gente que no te quiere y te hace la vida imposible, tengas que irte de la institución".El suboficial expresó que "acá se rigen de esta manera con la inmensa mayoría del personal subalterno, especialmente con el actual director general, mientras que los anteriores no se dedicaban perseguir al personal", y sostuvo que "cuando estás en una situación inestable, cuando no sabés si vas percibir el sueldo o no, con una familia a cargo es muy difícil seguir adelante. Lo único que hago es defender mi trabajo, algo que vengo haciendo hace 23 años".Además, aseveró: "pienso quedarme frente a la UP9 con mi uniforme, hasta que tomen una decisión y que me den una solución. Presenté las demandas por escrito asesorado por un abogado", añadiendo que "hay muchos camaradas en distintas unidades penales que me apoyan y me conocen ya que durante mucho tiempo estuve en una unidad de traslado y conozco muchos lugares. Es así que me llegó información de anomalías que estaban sucediendo en diferentes unidades penales. Gente de la UP6 de Mujeres, y de otras. En la 6, me contaron del abuso de autoridad de la directora Muñoz es inconcebible. Malos tratos, pésimas condiciones de trabajo, se les sacó la mesa donde comían, en tanto que el personal que hace 24 horas en diferentes unidades como las unidades 4 y 8, duermen en un colchón tirado en el piso que es meado por los gatos".Finalmente, Mujica concluyó que "no tengo miedo que me acusen de lo que sea, pero me voy ir con la frente alta y con la verdad. Tengo derecho al retiro, algo que nadie me lo puede sacar", cerró.