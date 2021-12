Allanaron una fiesta y hallaron un monito encerrado en un armario

Una persona fue detenida durante un allanamiento en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de una fiesta donde fueron incautadas drogas y se halló un mono en estado de abandono, informaron desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires."El fiscal Maximiliano Vence solicitó un allanamiento al inmueble ubicado en la calle La Pampa al 3100 debido a las reiteradas denuncias de vecinos por ruidos molestos y organización de fiestas hasta altas horas de la noche", informó un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño."El juzgado 24 a cargo de María Alejandra Doti ordenó el allanamiento en el que actuaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto a la Agencia Gubernamental de Control, la División Investigaciones Delictivas y la Comisaría Vecinal 13C", agregó el informe de los fiscales.Como resultado del allanamiento, "el organizador de la fiesta fue detenido cuando intentó trenzarse a golpes con la Policía", informaron.Además, indicaron que, en tanto, "cuatro personas fueron imputadas por las contravenciones de ruidos molestos, encubrimiento de actividad bailable y violación a la ley 23.737 de drogas por haberse hallado envoltorios de estupefacientes fraccionados".Estos podrían tratarse de "cocaína y/o ketamina" que "será analizada por los investigadores para determinar su tipo", agregó el comunicado.Durante el allanamiento, se verificó "la existencia de un mono en condiciones de abandono, que actualmente está bajo supervisión veterinaria y a la espera de un informe médico".Indicaron que el animal se llama "Coco" y es un mono carayá de al menos 5 años, que se encontraba encerrado en un armario sin luz, agua, ni ventilación.La especie está protegida y es ilegal tenerla de mascota. El espécimen además tiene tetraparesia, una atrofia muscular que le impide moverse dinámicamente."Ahora estará al cuidado de la ONG Pájaros Caídos, y las personas que lo mantuvieron cautivo serán imputadas bajo la Ley 22421 de fauna y la ley 14346 de maltrato animal", concluyó el MPF.Según consta en Wikipedia, estos monos son nativos del centro de América del Sur. Su hábitat comprende desde el centro y sur de Brasil, el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni en Bolivia, gran parte del Paraguay y actualmente también se encuentra en partes de Perú y sur de Colombia.En menor medida, hay comunidades de estos monos en el norte y noreste de Argentina (en bosques del Chaco seco y húmedo y la selva paranaense)."También se localizan en sur y sureste de México, Guatemala y otras partes de Centroamérica. No se le considera en peligro de extinción", indica la enciclopedia virtual. No obstante, no es una mascota.Habita en especial en bosques tupidos y también puede hacerlo en bosques secos cerca de cursos de agua o pantanos.Los monos también llamados "aulladores" se alimentan principalmente de hojas y complementan su dieta con flores, frutas, semillas, tallos y ramas. Se alimentan solo de frutas en ciertas épocas del año; en cambio todo el año se alimentan en igual proporción de hojas tiernas y frutas maduras.Según la página de la Categorización de los Mamíferos de Argentina del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la SAREM (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos), los monos carayá son arbóreos y, en Argentina, las ecorregiones en las que habita están sujetas a importantes modificaciones antropogénicas y están fragmentadas y/o con remanentes de bosque primario en su mayoría aislados."En los últimos 10 años se registró una pérdida del bosque nativo de 46.990 ha para la Selva Paranaense y de 2.773.607 ha para la región forestal Parque Chaqueño. A nivel mundial, el Chaco Seco es el ecosistema con mayor tasa de deforestación para bosques tropicales observada en el periodo 2000-2012. Actualmente, la región del Chaco enfrenta amenazas para su conservación a largo plazo, y generan la necesidad de implementar estrategias a nivel nacional destinadas a la restauración del hábitat y la conservación de los ecosistemas", informaron.Los estudios sobre esto último indican que "limitan la dispersión de la especie y pueden llevar al aislamiento de las poblaciones".