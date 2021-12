Una moto intento pasar entre dos vehículos y no se percató que se remolcaban. El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 12 de este viernes, en la intersección de las calles Almafuerte y Moreno de Concepcion del Uruguay.



Según informaron, dos camionetas, marca Chevrolet, transitaban por Almafuerte siendo unidas por una soga. Llegando a la esquina con calle Moreno, una moto quiso pasar entre medio de los vehículos y no advirtió que se trataba de un remolque. Por ese motivo, se topó con la piola del lingue, publicó el medio La Pirámide Net.



Las pericias indicarían que la motociclista, tenía el paso por derecha y la cuerda no contaba con ninguna señalización. Afortunadamente no se registraron personas heridas.