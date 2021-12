Presunto abuso de niña en Villaguay: Piden celeridad en la investigación

Policiales Denuncian que un docente abusó de su hija de dos años en Villaguay

No pueden hablar

Un docente fue denunciado por su pareja de haber abusado de la hija de ambos, una pequeña de dos años, en Villaguay.Expresaron que "el caso sigue sin avanzar en la Justicia de Entre Ríos porque la Fiscalía de Villaguay todavía no recolectó las pruebas oficiales ni citó al único denunciado, a pesar de que pasaron 9 meses desde que la madre de la víctima presentó la denuncia penal"."La causa está en manos del fiscal auxiliar suplente, Leandro Dayub, y de la titular, Nadia Benedetti, quienes no avanzaron en la investigación para determinar si corresponde imputar al hombre denunciado y citarlo a declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales", indicaron.La investigación "no está en punto muerto, pero parece favorecer al docente denunciado pese a que los fiscales deberían garantizar el derecho de la víctima siendo esta una niña de tan solo dos años. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos indicaron que el caso no avanza porque todavía los fiscales no salieron a colectar las pruebas oficiales que toda investigación debe tener por parte de estos funcionarios judiciales, pese a que la querella, con abogados particulares designados por la madre de la menor, avanzó hace varios meses en la presentación de elementos para esclarecer el caso".Esto significa que los fiscales Dayub y Benedetti "todavía no dieron los primeros pasos del proceso penal para proteger elementos probatorios que podrían resultar clave en la investigación contra el docente denunciado".El tiempo que pasó "sin que los fiscales dieran una señal de actuación rápida hace sospechar en Villaguay sobre el rol de la Justicia ante los graves casos en los que los menores son víctimas. La denuncia fue presentada el 23 de marzo de 2021 por la madre de la menor ante la Unidad Fiscal de esta localidad con el legajo N° 18904".En este marco, se vuelve a discutir en Entre Ríos "la precariedad del trabajo de los fiscales auxiliares y otros que no tienen concurso con examen para acceder al cargo sino que solamente son designados por el Ministerio de Público de la Provincia. La resolución N° 2, de febrero de 2018, firmada por el procurador Jorge Amílcar García, indica que Dayub fue designado en la condición de auxiliar suplente"."Fuentes del propio Ministerio Fiscal indicaron que esto debe a que el Consejo de la Magistratura provincial no llama a concurso para que los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Entre Ríos rindan examen y sus pliegos sean aprobados por el Poder Legislativo, como debería ser lo normal en todos los cargos que exigen estos requisitos", indican."Como si todo esto fuera poco para no dar respuestas a la familia de la niña abusada, el juez de Garantías, Julián Vergara, resolvió a mediados de noviembre que los abogados de ambas partes, ni la madre de la víctima, pueden hablar con la prensa sobre detalles de la causa por un tiempo de 60 días. Lo hizo a pedido de la Defensora de Menores, Luciana Parravicini, quien debería defender los derechos de la niña y su madre por el rol que tiene asignado", agregan.El caso "tiene como único involucrado al propio padre de la niña abusada. El hombre es docente de una escuela primaria en Villaguay y fue denunciado públicamente por la organización Mumala, que defiende los derechos de las mujeres, disidencias, adolescentes e infancias".