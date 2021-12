Intentaron asaltarlo y se defendió: teme pasar “de ser víctima a victimario”

Un hombre que se dedica a la elaboración y reparto de viandas a domicilio, sufrió un intento de asalto en la noche del martes, en calle Paraguay, entre Rivadavia y Colombo, de la ciudad de Gualeguaychú.



El hombre relató que “después de dejar la vianda en un domicilio de calle Paraguay, alrededor de las 21.45, dos jóvenes se me acercaron y uno me puso un fierro en la espalda para pedirme el celular. Lo primero que hice fue atinar a defenderme”. La reacción del repartidor si bien evitó que le llevaran el teléfono tuvo como consecuencias que uno de los menores involucrados sufriera lesiones, “y ahora temo que pueda ser acusado de agresión”, dijo.



Además, el repartidor mencionó que, al llegar la Policía al lugar del hecho, fue maltratado y le reprocharon haber agredido a un menor, el cual fue trasladado al Hospital Centenario y “pasé de víctima a victimario, me pusieron contra la pared y fui increpado a los gritos por parte de gente que lleva un uniforme que no tiene tacto ni profesionalidad”, manifestó a Radio Máxima.