Su excuñado le dio 28 puñaladas y sobrevivió: “vivo con miedo en todo momento”

El jueves 18 de noviembre, Enrique B. fue encontrado debajo de un puente de Circunvalación Oeste de la capital santafesina, boca arriba, y con múltiples puñaladas en la espalda, la cabeza y el cuello. Fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al hospital Iturraspe, donde se le constataron 28 heridas de arma blanca. Por el hecho, se abrió una investigación en la Unidad Especial de Homicidios y el fiscal Marchi ordenó la detención del exprecandidato a concejal, Octavio Ritvo, a quien se lo imputó de haber intentado matar a cuchillazos a su excuñado.A dos semanas de sobrevivir al cruento ataque, el joven de 31 habló con. "Físicamente, las heridas van sanando, pero lo peor pasa por la cabeza. Vivo con miedo en todo momento", aseguró, aún conmocionado por la ferocidad de las agresiones.En diálogo con el programa "Será Justicia", conducido por los periodistas Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela, Enrique B. relató su versión de lo ocurrido ese jueves y contó que todo empezó unos días antes cuando quiso vender una suma en dólares: "Yo tenía unos dólares que tenía que cambiar y en el lugar donde yo cambio no podían atenderme. Me contacté con Octavio que era el novio de mi hermana antes y cuando venía a comer a mi casa contaba que hacia muchas operaciones con moneda extranjera por todos sus trabajos, y me dijo que me podía comprar los dólares, sin embargo, que me iba a pagar mediante transferencia bancaria porque no tenía la plata en mano pero en ningún momento me pareció algo raro porque yo lo conocía, y aparte es una persona pública, metida en la política".Ese mismo día -cuenta Enrique- se reunió con Ritvo, le dio el dinero en efectivo y éste le envió un comprobante de transferencia bancaria, pero el monto nunca llegó su cuenta. A las 48 horas (el jueves del ataque), el exprecandidato a concejal se comunicó con su excuñado para decirle que la transferencia no se había realizado y lo citó en un lugar para darle en mano la suma en pesos que le debía."Me pasó a buscar, me dijo que íbamos a ir al country del Ubajay e íbamos a hacer la entrega del dinero. Me dijo que antes íbamos a pasar por su hogar. Por eso fuimos para el lado del norte, se cambió pero cuando salimos de vuelta, siguió yendo para el norte y eso ya me había empezado a llamar la atención. Le pregunto por qué estábamos yendo para el norte si el Ubajay queda para la costa y él me decía que era un country nuevo que estaban construyendo en la zona de Los Polígonos que también se llamaba Ubajay", relató.El viaje en auto duró varios minutos hacia el norte tras los que llegaron a un descampado y pasaron por debajo del puente de circunvalación. Alegando haberse perdido, Ritvo se bajó del auto y simuló una conversación por teléfono, pero en ese momento apareció un hombre que se metió en el auto y comenzó a agredir a cuchillazos a Enrique."No sé de donde salió, se metió adentro del auto y me empezó a apuñalar. En el pecho, en el cuello, en la mano. Octavio miraba de afuera. Después me desabrocharon el cinturón, me bajaron del auto y el mismo tipo siguió apuñalándome por la espalda. No paraba. Se me ocurrió aguantar la respiración, cerrar los ojos y me hice el muerto. Pensando que yo ya estaba muerto, me arrastraron hasta al lado de un árbol y se fueron", siguió.El juez penal de primera instancia, Jorge Patrizi, ordenó este martes que el exprecandidato a concejal, Octavio Ritvo (26), imputado por el intento de asesinato, permanezca detenido con prisión preventiva.Cuando los atacantes se fueron, Enrique se levantó como pudo y empezó a caminar en busca de ayuda. Pensó en subir a la autopista para pedir ayuda pero se cayó tres veces en el intento, así que siguió caminando hasta que llegó a un barrio. "Grité 'ayuda' y me desplomé. No podía seguir más. Vinieron los vecinos y me empezaron a socorrer hasta que llegó la policía y la ambulancia y terminé en el hospital", contó. Hasta el lugar también llegó su madre porque antes de desvanecerse, Enrique dio el número de teléfono de su casa a los vecinos.

"La llevo como puedo, con el apoyo de todos mis seres queridos, pero es muy difícil. Tengo todo el tiempo para pensar en todas las cosas que pasaron y todavía no les encuentro sentido. Se me viene la imagen de este tipo encima mío. En el hospital todos los días tenía pesadillas", aseveró.Consultado sobre si le interesa hablar con Ritvo tras lo sucedido, el joven aseguró: "No quiero hablar con él. ¿Para qué? Todavía no entiendo para qué lo hizo, lo único que espero es que se haga justicia". Fuente: (AiredeTodos)