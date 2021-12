Demoraron a bonaerenses por intento de estafa con la técnica “posnet offline”

Una comerciante de la localidad de Colón denunció en sede policial que una mujer habría tenido intenciones de realizar una maniobra de estafa a través de la técnica “posnet offline”.



Ante la intervención del personal policial de División Investigaciones, al momento de realizar recorridas jurisdiccionales, interceptaron e identificaron a una ciudadana con similares características a las aportadas por la comerciante, que se encontraba acompañada de un hombre.



Fuentes policiales que se puso en conocimiento de la situación a la Fiscalía en turno, y se trasladó hasta dependencia policial a estas personas oriundas de la Provincia de Buenos Aires para su correcta identificación.



Recomendaciones ante hechos de tentativas y estafas realizadas utilizando la modalidad offline del posnet



Ante ilícitos ocurridos en la zona y para evitar que se produzcan nuevos hechos de similares características, desde esta Jefatura de Policía Departamental se recomendó a todos los comerciantes, estar atento a estas maniobras dudosas utilizando la modalidad offline del posnet.



Según se explicó, este procedimiento fraudulento consiste en cambiar la configuración del aparato (posnet) de modo en línea a modo fuera de línea. La nueva metodología de estafa surge cuando el cliente de un comercio ofrece su tarjeta de crédito al comerciante, para abonar su compra. Cuando se pasa la misma por el lector de banda magnética, no es leída o reconocida. En ese momento, el comprador sugiere se use el modo offline.



Para hacerlo de este modo y que funcione, se debe cargar la información de la compra pero previamente se debe solicitar telefónicamente autorización al emisor de la tarjeta, quien brindará un código de transacción con la consiguiente autorización.



Pero el estafador, en ese momento, se aprovecha del desconocimiento o nerviosismo del comerciante o empleado, quien no efectúa la validación telefónica, por lo que el posnet se transforma en una simple impresora y emite un ticket no válido, el cual es de similares características al de una operación hecha online.



De este modo, queda un comprobante que no sirve, pero el falso cliente se lleva la mercadería.