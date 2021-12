Está grave el hombre apuñalado con un destornillador: identificaron a agresores

Un hombre de 41 años permanece internado en grave estado en el hospital San Martín de Paraná, luego de ser apuñalado con un destornillador en un hecho ocurrido ayer por la tarde en la plaza principal de la capital entrerriana. Los agresores fueron identificados: son vendedores ambulantes y tienen antecedentes.”, comunicó ael subjefe de comisaría segunda, Lorenzo Romero.Respecto del estado de salud de la víctima, el subcomisario confirmó que. “El hombre está sedado intubado en terapia intensiva”, aclaró.En relación a los agresores, Romero confirmó que“Los registros de las cámaras de seguridad de la zona permitieron la identificación de los tres agresores y anoche, a las 20, ingresó un llamado telefónico alertando al 911 que los vendedores ambulantes nuevamente se habían hecho presentes en la plaza; en virtud de ello, me hice presente y logré identificarlos en el lugar”, destalló el funcionario policial.Por disposición de la Fiscalía interviniente y la de Menores, se dispuso la detención del menor de edad, una requisa personal al mayor y se dispuso la correcta identificación supeditado a la causa”, indicó al confirmar que “producto de los registros fílmicos, con lo cual está a disposición de la Fiscalía”.reveló el funcionario policial en relación a los agresores.“Se desconocen los motivos de la discusión ya que no hemos podido entrevistar al lesionado debido al estado de reserva que el mismo tiene en terapia intensiva”, aclaró.Consultado al subcomisario si suelen ser frecuentes este tipo de incidentes en Plaza 1º de Mayo, éste explicó:; se interviene para apaciguar la situación y que estas personas puedan trasladarse de manera armoniosa hacia otro sitio para no generar desorden”.