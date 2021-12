El exjuez Víctor Brusa podría volver a una cárcel común

La Cámara Federal de Casación Penal dejó al exjuez federal de Santa Fe Víctor Brusa condenado por delitos de lesa humanidad, al borde de volver a la cárcel común al remitir al tribunal oral de esa provincia el expediente para que resuelva los planteos en contra de la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado en 2018.



El pronunciamiento de la sala II segunda del máximo tribunal penal del país se produjo luego de que, semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara lo dispuesto por esa misma Sala en diciembre de 2018, cuando los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci –con la disidencia de Alejandro Slokar- le habían otorgado la domiciliaria a Brusa.



La resolución de hoy lleva la firma de los jueces Slokar y Carlos Mahiques quienes remitieron la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe para que resuelva con celeridad los planteos del Ministerio Público Fiscal respecto del arresto domiciliario concedido al condenado Brusa.



Víctor Brusa fue el primer exjuez federal condenado a cárcel efectiva por hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar, cuando se desempeñaba como empleado del ex juez Fernando Mántaras, a quien años después sucedió en el mismo cargo.



La condena había sido confirmada por los jueces de casación y posteriormente por la Corte Suprema al desestimar el recurso interpuesto por la defensa.



Brusa estuvo detenido en la cárcel de Las Flores hasta que en diciembre de 2018 la Casación le permitió volver a su casa por un pedido de su defensa con el único argumento que había cumplido 70 años. En ese sentido, tanto la Junta Especial de Salud Mental como el Cuerpo Médico Forense de la Corte certificaron que no tenía dolencias graves de salud.



La Casita



Brusa recibió 21 años de prisión en diciembre de 2009 por delitos de lesa humanidad, en tanto en 2014 sumó otros siete años de cárcel por asociación ilícita junto a otros represores y en 2017 a otros cuatro años por apremios ilegales en la causa conocida como "La casita".



La Justicia Federal de Santa Fe unificó las tres sentencias, por lo que fue condenado a una pena de prisión efectiva de 23 años que se cumplirá en 2028, ya que fue encarcelado por primera vez en 2005.



En otros fallos emitidos esta tarde, la sala segunda de Casación resolvió planteos similares con relación a la anulación de los arrestos domiciliarios concedidos a Martín Rodríguez, quien fuera condenado, junto a Luis Patti, por la desaparición y muerte del diputado Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández.



También dispuso la misma medida para Jorge Alberto Blanco, condenado junto al ex Jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga, por una serie de procedimientos perpetrados en octubre de 1977, y para Adalberto Osvaldo Bonini, enfermero general que aguarda, por el momento, en su casa el juicio oral en Bahía Blanca conocido como "V Cuerpo del Ejército" que tendrá comienzo el próximo 17 de febrero. (UNO Santa Fe)