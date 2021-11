La Justicia le ordenó a Morla que deje de usar la marca "Diego Maradona"

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Diego Maradona, la Justicia dictó una medida cautelar que le ordena al abogado Matías Morla "cesar preventivamente" el uso de la imagen, la voz y el nombre o seudónimos del exfutbolista, de quien era apoderado.



El fallo del Juzgado Civil 74 -al que tuvo acceso Clarín- no resuelve la cuestión de fondo sobre el manejo de la marca Maradona, ya que la deriva Justicia Federal Civil y Comercial Federal.



La medida cautelar tiene alcance para el abogado y para distintas firmas y empresarios con las que se habían labrados contratos, como Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno.



Morla no era solo el apoderado y abogado de Maradona, eran socios comerciales. Y tiene el manejo total sobre los bienes de Diego. Ahora, tras la muerte de Maradona, los litigios y batallas comerciales recrudecen. Y hay varios implicados en el tema.



La marca Maradona está en disputa. Y es otra de las tantas batallas judiciales desatadas tras la muerte del ex futbolista y emblema de la Selección Argentina.



Tanto Dalma como Giannina Maradona tienen una medida cautelar y se autoproclaman como las verdaderas herederas de las regalías que pueda otorgar la marca, el sello Maradona.