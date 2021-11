Policía prófuga asegura que "no tiene nada que ver" con el crimen de Lucas

La oficial Lorena Miño, prófuga acusada de encubrimiento en el cas9 de Lucas González, dijo que "lamenta muchísimo la pérdida" del adolescente pero que "no tuvo nada que ver". Roberto Castillo, su abogado, dijo que aguarda la resolución de la eximición de prisión para presentarse pic.twitter.com/UmBnGNdv7X — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) November 28, 2021

Lorena Miño, la policía de la Ciudad que está prófuga y acusada de encubrir el crimen de Lucas González, cometido el 17 de este mes en el barrio porteño de Barracas, dijo que “no tuvo nada que ver” y que “lamenta muchísimo” la muerte del adolescente, en un video que difundió este domingo su abogado.En la filmación de un poco más de tres minutos que dio a conocer su abogado, Roberto Castillo, -a la que tuvo acceso Télam-, Miño expresó llorando que por culpa de tres policías "que hicieron todo mal" ella se encuentra vinculada a la causa por el crimen de Lucas, por el que se encuentran detenidos hasta ahora ocho policías, tres por el homicidio y cinco por encubrimiento.“Buenas tardes, mi nombre es Lorena, perteneciente a la Policía de la Ciudad, estoy en Barracas, en la (comisaría) 4D”, así inició Miño su relato en el video, en el que se la ve sentada junto al letrado y llorando de manera permanente.La policía relató lo que, según ella, sucedió aquel miércoles cerca de las 9.50 de la mañana, cuando recibió una modulación “de un enfrentamiento armado con la Brigada de Policía de la Ciudad en Iriarte y Vélez Sarsfield”.“Eran cuatro masculinos armados dándose a la fuga en una (Volkswagen) Suran azul, lo cual con mi compañera fuimos sobre (la calle) Alvarado en ayuda de mis compañeros y cuando llegamos a Alvarado y Perdriel ya estaba la Suran estacionada. Se les pidió que descienda al chofer del vehículo (…) los chicos ya estaban abajo, uno se da a la fuga y los compañeros decían “le dispararon a mi amigo, no dijeron que eran policías, eran chorros”, recordó.Miño, oriunda de la provincia de Corrientes, dijo que hace tres años vino a Buenos Aires “en busca de un futuro para ayudar” a su familia y que tras el hecho está pasando “un mal momento”.“Lamento muchísimo la pérdida de Lucas, pero yo no tengo nada que ver”, afirmó."Se siente el odio de la gente, por tres personas que hicieron algo mal. No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo, yo no tengo nada que ver con lo que pasó”, agregó.Consultado por Télam, el defensor de Miño indicó que aguardará la resolución del juez de Instrucción porteño Martín Del Viso sobre la eximición de prisión presentada, la que ya fue rechazada por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella.Además de Miño, se encuentran acusados de encubrimiento y detenidos el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, todos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, quienes serán indagados mañana.En tanto, acusados del homicidio de Lucas están el inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36), quienes se encuentran detenidos en el marco de la causa caratulada "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad.