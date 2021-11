Ladrones abatidos en asalto: "Seis veces gatillaron a un cliente en la cabeza"

Policiales Policías abatieron a dos delincuentes en un intento de robo

El dueño de la distribuidora de lácteos ubicada en Belgrano al 2000 de Santo Tomé, donde este viernes dos ladrones fueron abatidos en un intento de asalto, contó con detalles la secuencia que se inició el viernes a las 15.50. Tres delincuentes irrumpieron en el negocio "por una batida" pero el dinero que buscaban no estaba. Dos ladrones murieron en medio de un enfrentamiento con la policía y uno de ellos escapó.En el negocio estaban los empleados y un par de clientes. Los ladrones redujeron a todos los presentes que aportaron todo el dinero que había, pero les pareció poco porque según ellos tenían el dato de que "había más plata". Los viernes en general se junta una suma mayor al resto de los días, situación que según Miguel a partir de ahora tendrán que replantearse."Al cliente lo golpearon hasta que él pudo convencerlos de que no era el dueño, está todo dolorido en las costillas. Eran muy y agresivos, uno con seguridad estaba drogado por la forma en las que actuaba", relató aA los empleados de la administración los precintaron y encerraron en el baño de la planta alta mientras que a los que estaban en planta baja los atraparon en las cámaras de frío. Según Miguel, alguien que pasó en moto vio movimientos extraños y dio aviso a personal policial que llegó velozmente porque el Comando Radioeléctrico de Santo Tomé está a dos cuadras de la distribuidora. Cuando irrumpieron en el negocio se desató la balacera: el ladrón que supuestamente estaba bajo los efectos de estupefacientes falleció en el lugar, un segundo herido fue trasladado al Hospital Cullen donde más tarde murió y el tercero se dio a la fuga."Habría que condecorar a la policía y aumentarle el sueldo porque actuaron de un modo increíble. Uno de los delincuentes le disparó a un efectivo y una marca del balazo quedó en el handy. Yo me voy a encargar que los policías que actuaron acá cobren lo que tengan que cobrar, arriesgaron la vida defendiéndonos a nosotros que somos los que ponemos el lomo y pagamos los impuestos", manifestó Miguel.Para Miguel, Santo Tomé dejó de ser la ciudad tranquila de años atrás y considera que hay que jerarquizar a la Policía y brindarle garantías y elementos para que puedan intervenir en los hechos violentos. "Esto se está poniendo mal, hay que proteger a los policías, hay que dejarlos trabajar... es necesario modificar las leyes".El día después en la distribuidora, era notoria la merma en las ventas. Miguel, que oscila entre el desconcierto y la conmoción por lo ocurrido, se encontró este sábado con que fueron menos clientes al negocio. "Pensarán que está cerrado o están atemorizados. Los empleados están dados vueltas y nos vamos a replantear cómo seguir porque el país así no va", concluyó.