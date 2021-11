Respuesta a la denuncia de abuso de tres chicas en colegio: “Ellas provocaron”

El Colegio Guadalupe de Valle Viejo de Catamarca quedó envuelto en un escándalo después de que por lo menos tres alumnas de 12 años denunciaran haber sido abusadas sexualmente por dos compañeros dentro del establecimiento.La madre de una de las víctimas presentó una denuncia penal contra los dos adolescentes, a quienes también acusó de amenazar a las menores para que no le contaran a nadie lo que ocurría.Lo inusual de la situación, según denunció la mujer, es que cuando pusieron en conocimiento del hecho a las autoridades de la escuela no solo no recibieron contención, sino que la situación se agravó.El abogado de la denunciante, Víctor García, contó en diálogo con El Ancasti que hubo una reunión entre los padres de las víctimas y uno de los sacerdotes a cargo del colegio. “Se les endilgó la responsabilidad a las chicas, diciendo que ellas habían provocado esto y ellos serían absolutamente inocentes de la situación”, cuestionó.El letrado agregó que, tras conocer los casos, las autoridades de la institución educativa decidieron encerrar a las alumnas en las aulas, prohibirles salir incluso a los recreos y hasta les cerraron las ventanas para que no tengan contacto con los acusados.“El propio directivo de la escuela (el cura Juan Ramón Cabrera) dijo que no quería que esto trascendiera fuera del claustro y ante esta situación decidimos darlo a conocer y ahora estamos esperando ver que decisión toman las áreas gubernamentales, el Ministerio, Infancia y Adolescencia, todas esas áreas que deben actuar en esta situación”, añadió García.Por último, el abogado dijo que “lo único que se persigue” tanto con la denuncia judicial como pública “es que esto termine y que otros alumnos no sufran una situación similar”.