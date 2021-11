Crece la alarma en Santa Fe tras otro intento de secuestro en un lugar público

Primer intento

Cuando todavía no pasó el estupor por el caso de la joven de 17 años que sufrió un intento de secuestro cerca de su escuela en el oeste de la ciudad, se conoció otro caso similar sucedido en plena Costanera Oeste de la capital santafesina.En esta oportunidad, la víctima fue una adolescente de 13 años. Según denunció la menor, alrededor de las 18:30 de este miércoles se encontraba caminando por Av. Almirante Brown cuando, en la intersección con Regís Martínez, se le acercó una Renault Kangoo negra con los vidrios polarizados, publicóSiguiendo el relato, del utilitario se bajó un hombre alto y algo robusto, con pelo negro, que quiso arrastrar a la menor hacia el vehículo, donde lo esperaba otro sujeto con un tatuaje de una calavera en el cuello, al grito de “¡Dale, dale!”.“En ese momento me logro soltar. Es ahí que me toma de la mochila, me tironea y le di una patada, lo mordí y me pude soltar”, sigue la estremecedora historia.Tras conseguir zafarse de su presunto captor, la víctima corrió hasta Salvador del Carril y luego hacia el oeste, donde pudo resguardarse en casa de un familiar.En la siesta del miércoles, una alumna de 17 años, que cursa el 5to año de la escuela Visión de Futuro, ubicada en inmediaciones de Pasaje Leiva y Cochabamba, fue víctima de un intento de secuestro.Martín Paz, director del nivel Secundario del colegio contó que la alumna se retiraba de la institución, "camina hacia López y Planes, y no muy lejos de la escuela, se le acerca una camioneta, se le pone a la par y la empieza a llamar".Afortunadamente, un compañero que se encontraba en la puerta ve la situación, "y se acerca a la chica y cuando llega ve que abren la puerta y le dicen que suba". Ahí la protege y los dos ocupantes de la camioneta blanca se dan a la fuga. Fuente: LT10