Iba en moto, le tiraron un piedrazo que le rompió el casco y está grave

Un hombre resultó gravemente herido en la cabeza este jueves por la mañana en Villa Gobernador Gálvez. Al parecer le arrojaron un piedrazo para robarle la moto, que por ahora no aparece.Jorge tiene 51 años y salió temprano para vacunarse, ya que tenía turno para recibir la tercera dosis contra el coronavirus. Al salir del vacunatorio se dirigía a su trabajo, en el frigorífico Swift, cuando fue atacado, en el cruce de Oppici y San Diego, dos arterias muy transitadas a esa hora.“Llevaba casco pero igual se lo rompieron. Tiene una fractura de cráneo”, contó Ana, hija de la víctima. El paciente fue trasladado en ambulancia al hospital local Gamen pero por la gravedad de su cuadro lo derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde lo operaron a la tarde y quedó en coma.“Le tienen que limpiar la zona y ver que (la fractura) no le haya tocado la membrana del cerebro para que no tenga consecuencias”, expresó la mujer, angustiada, mientras en la esquina del ataque permanecían algunas manchas de sangre y restos del casco roto.Ana también planteó dudas acerca del paradero del vehículo en el que iba su papá. “No sabemos nada de la moto. Oficiales de policía fueron a la casa de mi tía y dijeron que llevemos los papeles para retirarla pero después nos dijeron que no estaba ahí. Además dijeron que llegaron a esa dirección por la patente, nos resulta raro”, deslizó.“A él –por Jorge– lo encontraron en una cuneta, los chicos de un lavadero llamaron a una ambulancia”, contó en relación a lo que pudo enterarse sobre la primera asistencia a su padre. (Rosario 3)