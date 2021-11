Productor salvó su vida al saltar de una cosechadora mientras se prendía fuego

Un importante foco ígneo en un predio rural, movilizó a la Policía de María Grande y una vez constatado el siniestro, las dotaciones de bomberos de la localidad arribaron para sofocar el fuego.



"En horas de la tarde de este miércoles, acudimos hasta un inmueble ubicado en el ejido de María Grande, en cercanías a Aldea Santa María, dado el aviso de un incendio en una máquina cosechadora Vasalli. Se constató que había tomado fuego en el compartimento del motor, destruyéndose completamente la maquinaria", precisó el Jefe de Comisaría, Walter Ziegler.



Si bien no se han peritado las causales, "en base a la experiencia de bomberos, no se descarta que un cortocircuito haya sido el factor detonante del siniestro", comentó el funcionario policial.



Ziegler destacó la labor de los voluntarios: "Bomberos Voluntarios de María Grande se ocuparon de extinguir y enfriar los restos de la unidad incendiada. Gracias a ello y a la actitud del agricultor, no se extendió el fuego por el trigal y rastrojo existente en el lugar, que es un campo de 25 hectáreas".



El Jefe de Comisaría María Grande aludió el peligro al que estuvo expuesto el productor: "Se encontraba desarrollando tareas agrícolas cuando se produjo el incendio en la maquinaria. El conductor -de 61 años de edad, vecino de María Grande-, saltó de la unidad al advertir que avanzaba el fuego sobre la cosechadora, acción que le salvó la vida".

Fuente: FM Estación Plus