Mujer se enteró que su pareja estaba embarazada y le mató a su hijita

“Exploté, no sé lo que hice”. Con esta frase, Fabiana Cruz, de 21 años, intentó defenderse de la acusación del crimen de Agustina, una nena de 4 años que era hija de su pareja. Lo hizo en la última jornada del juicio que se realiza en los tribunales de Puerto Madryn.Cruz asesinó a golpes a la víctima cuando se enteró que su pareja, Ana Quispe (28), estaba embarazada. Ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua. Pero, además, la mujer acusada quiso justificarse aún más: “Ella (por Ana) volvía borracha, con hombres y me pegaba. Me decía que le había arruinado la vida. Nunca creí que fuera capaz de engañarme o mentirme. Por eso cuando me enteré de todo exploté, no sé lo que hice”.El crimen se produjo el 21 de agosto de 2019. Cruz está acusada de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”, según la calificación que le dieron los fiscales Jorge Bugueño y Daniel Báez.La madre de la nena declara por videoconferencia. Fabiana Cruz escucha en la sala. /Fiscalía MadrynLa mujer fingió primero que la nena se había caído y golpeado. Encontró a un vecino que la llevó hasta el hospital. La víctima estaba en sus brazos, ensangrentada, según quedó expresado a lo largo de las audiencias del juicio.Eran las 11 cuando Fabiana llegó al hospital. “No sé bien lo que le pasó, se cayó”, les dijo a quienes la atendieron. Pero los médicos no le creyeron porque las lesiones que tenía la nena no eran para nada compatibles con su versión.Pese a los esfuerzos de los profesionales y a su rápida derivación al hospital de Trelew, donde fue internada en terapia intensiva, la niña murió el mismo día en que fue golpeada. “No quedan dudas que la persona que tenía que cuidarla fue la que la mató”, dijo Báez en su última intervención y pidió la pena de cadena perpetua. “No solo le quitó la vida, sino que lo hizo de una manera perversa y cruel”, agregó el funcionario judicial.En el juicio, el médico Daniel Cardarilli sostuvo que esos golpes no pudieron haber sido nunca producto de una caída. El integrante del Cuerpo Médico Forense fue contundente. “Me llamó la atención la multiplicidad de lesiones”, dijo, describiendo lesiones en 16 grupos y un traumatismo de cráneo.La autopsia estableció que la muerte de la nena se produjo por un paro cardiorrespiratorio con múltiples traumatismos de cráneo y golpes en todo el cuerpo.La sentencia de los jueces se conocerá el martes próximo. Para las abogadas públicas Laura Matensen y Luciana Capone, la mujer actuó con "emoción violenta", por lo cual pidieron su inmediata libertad.La mañana del crimen, la mamá de la nena se había ausentado por unos minutos ya que se dedicaba a la venta de perfumes y debía realizar una entrega. También era empleada doméstica. En las audiencias declararon alrededor de 20 testigos.