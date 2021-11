Denuncia a directivos de escuela por amenazas a familia de niño que sufrió abuso

Problemas en la escuela

Lorena denunció que su hijo, que es autista, fue abusado por la persona que lo cuidaba. El hecho ocurrió hace tres años. Ahora, el chico asiste a una escuela donde “la rectora es familiar directo de la persona abusadora”. La mujer denuncia “amenazas y discriminación”.En diálogo con el programa, de, expresó que “tenía una persona que estaba a cargo de mis dos hijos porque yo por la mañana trabajo y a la tarde estoy cursando en la facultad. Llegué a casa y me encontré con que una puerta no estaba como siempre, estaba abierta para otro lado, no había motivo para que nadie la moviera”.“Me encontré con mi hijo de 9 años incómodo, nervioso. Empiezo a indagar sobre por qué la puerta estaba así. El nene más grande no sabía y la única persona que puede mover la puerta y dejarla de esa manera es la persona que estaba a cargo de mis hijos. Mi nene más chico, al sentirse incómodo y presionado, me respondió que la puerta estaba así porque con la persona que lo cuidaba habían hecho cosas malas”, remarcó.Comentó que “el nene no sabía cómo explicarme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Logró explicar mostrándome las cosas con su manito. Me dijo que esta persona le había enseñado a masturbarse y que había sido algo mutuo. No sabía cómo reaccionar ni qué hacer con esta persona a la que le teníamos toda la confianza”.“Lo primero que hice fue contactarme con su psicólogo. Él nene se sentía culpable de haber sido abusado. Me asesoré, acordé con el papá, me informé y entendimos que era un abuso. Había que hacer la denuncia y los profesionales iban a tratar de que pueda estar bien. Pasó mucho tiempo pero lo cierto es que lastimaron su integridad sexual y física porque sucedieron muchísimas situaciones al respecto que no son propicias de un niño de 9 años”, dijo.La denuncia fue realizada y quedó a cargo de la Dra. Fernanda Rufatti. “La hice en septiembre de 2018. Se archivó la causa por falta de pruebas. Mi hijo no estuvo en Cámara Gessel, dijeron que no estaba preparado para esa situación. El nene más grande sí estuvo, pero como no vio nada no pudo aportar. Actualmente la denuncia no está encajonada, tiene número de legajo y demás, sigue su curso, se presentó pericia psicológica y dio positivo de abuso”, explicó.Lorena contó que tiempo después su hijo comenzó a estudiar en una escuela cuya rectora era familiar directo de la persona denunciada por abuso.“Yo tuve una reunión con los directivos cuando me enteré de todo esto para informarles, por miedo a que luego se tomen represalias contra mis hijos. Se labró un acta, fue todo virtual. En julio, antes de las vacaciones, la documentación que presenté de mi hijo para la inscripción se había extraviado. Cuando supe esto pedí una reunión urgente con la supervisora. Me garantizó que mi hijo iba a terminar su ciclo en la institución”, resaltó.“Pasó todo esto, pasaron las vacaciones, hubo amenazas de la rectora al papá de mis hijos diciéndole que iba a tener problemas en el trabajo si yo pedía un módulo alimentario, amenazando con dejarlo sin banco a mi hijo en la escuela si yo no presentaba los papeles, que en realidad yo ya había presentado. Apareció después mágicamente parte de la documentación perdida. Después le dijo a él que sabía de dónde y por qué venía todo esto”, dijo.Asimismo, expresó que “mi hijo va con acompañante terapéutica al cursado, por la mañana y a los talleres. Tiene jornada completa dos veces por semana. La rectora es vecina mía, un día me amenazó de que algo me iba a pasar, la denuncié penalmente. La causa se encajonó sin haberme preguntado nada, cuando yo tenía toda la documentación. Ahora la denuncia está en otro lugar de Tribunales viendo cómo se resuelve, porque yo pedí restricciones. Estoy preocupada de que tome represalias contra mis hijos y la acompañante terapéutica”.Por otro lado, contó que “el jueves 18 de noviembre ocurrió una situación con la vicerrectora del establecimiento. Increpó a la acompañante terapéutica de mi hijo exigiéndole CV, obra social para la que trabaja, gritándole delante de los alumnos. Nos hicimos presentes, tuvimos una reunión, la vicerrectora nos habló todo el tiempo en tono amenazante. Dijo que la acompañante maltrata a mi hijo, que tiene denuncias de profesores a los que nunca nombró, trayendo también a la mesa el tema del abuso, sutilmente”.“Hice publicaciones en redes sociales para que la gente sepa qué pasa dentro y fuera de la institución porque la justicia no me da respuestas. La persona abusadora sigue libre. A mi hijo lo están discriminando, en vez de estar en la escuela donde debería estar, está en mi casa sin poder terminar el ciclo lectivo. La rectora y vicerrectora de la escuela E.E.T. N° 3 "Teniente Luis Cenobio Candelaria no quieren que mi hijo termine como corresponde por una situación de una denuncia a un familiar directo de la rectora”, agregó.El año que viene “mi idea lamentablemente es cambiarlo de institución. No soy escuchada, la justicia me tiene a las vueltas por el caso, denuncié a una persona que me amenazó, amenazaron a la acompañante terapéutica y no puede trabajar tranquila, eso afecta a mi hijo”.