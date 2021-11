Jurado popular halló culpables a tres hombres de un homicidio

El jurado popular constituido en Gualeguay declaró este jueves culpables, por unanimidad, a los tres imputados por el homicidio de Marcelo Sifón, ocurrido el 19 de octubre de 2019. Así lo decidieron luego de deliberar al término del proceso que, bajo la carátula “De Zan, Joel Cristian Ariel; Castaño, Jonathan Alexis; Jaime Gustavo Darío; S/ Homicidio agravado por el acuerdo premeditado de dos o más personas y críminis causae”, se sustanció esta semana en los tribunales de esa ciudad.



El juez Dardo Tortul presidió el juicio que se desarrolló en el salón de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay.



La audiencia de cesura será este viernes a las 8.30.



Hoy, en la lectura de los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal, representado por María Delia Ramírez Carponi y Gamal Taleb, pidió un veredicto de culpabilidad para De Zan, Castaño y Jaime por el delito de homicidio premeditado de dos o más personas y críminis causae.



Luego, y en forma consecutiva, los abogados defensores de los imputados hicieron sus alegatos. Así, Ignacio Fernández, solicitó al jurado que considere para su defendido De Zan una pena por homicidio simple y cargó contra el Ministerio Público Fiscal respecto de la legitimidad de las pruebas ofrecidas en video durante el juicio. Luego, Javier Ronconi, defensor de Castaño, pidió a los jurados y juradas que consideren que su defendido actuó en legítima defensa.



A su turno las defensoras oficiales Susana Alarcón y Agustina Quatrocchi, solicitaron para Jaime, su representado, un veredicto de no culpabilidad.



Sobre el final de los alegatos de clausura y al momento de las réplicas, el fiscal coordinador Gamal Taleb, cuestionó los dichos del abogado Fernández que acusó al MPF de manipular pruebas. Entre ellas, las fílmicas. El fiscal aseguró que las acusaciones fueron “calumniosas”, garantizó la fidelidad del documento y responsabilizó al abogado por no haber hecho su labor para constatar la veracidad de la prueba o rechazarla en el momento oportuno. El resto de los abogados defensores de los imputados no hizo cuestionamientos sobre el accionar de los fiscales.





Finalmente, los imputados desistieron de su derecho de hacer uso de la palabra. El caso Sifón fue asesinado en el barrio Islas Malvinas de Gualeguay cuando fue a reclamar por un celular que le habían robado a su hija. Sobre los Juicios por Jurados El celebrado en Gualeguay es el décimo tercero que se realiza en Entre Ríos, y el primero que se lleva a cabo en esa localidad.