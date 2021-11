Video: dejó inconsciente a empleado de estacionamiento por rayón en el auto

Un empleado de un estacionamiento del centro porteño perdió el conocimiento luego de ser golpeado en la cara por un joven que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo.El hecho, que sucedió el viernes pasado cerca de las 17 pero se conoció hoy tras la difusión de un video de una cámara de seguridad, ocurrió en la playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, del barrio de Monserrat.

Fuentes policiales indicaron que un empleado del lugar fue increpado por un joven que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.En las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo el agresor, lo golpea en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar.La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con riesgo para su vida.La fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo de Sebastián Fedullo, ordenó la identificación de tres vehículos que se encontraban estacionados en el garaje y dispuso que una consigna policía realice guardia para dar con los propietarios.Una mujer que se presentó para abordar su camioneta fue demorada y tras establecer que no estaba vinculada al hecho, quedó en libertad.En tanto, un abogado se presentó ayer en el estacionamiento diciendo que los dos autos son propiedad del supuesto agresor y sus acompañantes y que no daría información de sus representados hasta entablar una comunicación con la fiscalía, añadieron las fuentes a Télam.