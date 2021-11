“No paraba de pegarme”, el relato de una joven a la que le robaron la bicicleta

Micaela tiene 24 años y se salvó de milagro luego de un brutal ataque durante un asalto en Córdoba. Como cada día, este martes iba a trabajar, cuando fue sorprendida por un ladrón que se le abalanzó para robarle la bicicleta.



El episodio se registró en la ciclovía de la calle Aurelio Bordereau, en barrio Granja de Funes, a pocas cuadras del CPC Argüello. La golpiza fue tal que la joven terminó en terapia intensiva y con una cirugía de urgencia en su cabeza.



Varias horas pasaron hasta que Micaela despertó. Aun recuperándose, la víctima contó a Telenoche cómo fue el ataque: "Cuando estaba llegando al final de la bicisenda, un tipo me sorprende para robarme y empezó a gritarme que le diera la bicicleta".



Inmediatamente comenzaron los golpes del agresor. "Primero me empujó, me pegó y me tiró hacia el lado derecho. Después cuando quise pararme para escapar, me tiró para el otro lado y me empezó a pegar", relató Micaela, todavía shockeada por la escena que vivió.



Al caer por segunda vez, la joven dio la cabeza contra el asfalto. A pesar de ya tener a su víctima entregada y con la posibilidad de llevarse la bici, el delincuente siguió golpeándola. "No paraba de pegarme. A la bici ya se la podría haber llevado, no entiendo por qué seguía golpeándome", dijo Micaela.



Los gritos de la joven alertaron a vecinos del lugar, que salieron con rapidez y la auxiliaron. El ladrón se llevó la bicicleta y huyó. "La ambulancia llegó a los 40 minutos, a mí me dolía absolutamente todo el cuerpo", contó la chica de 24 años.



Tras el brutal ataque, fue derivada a un hospital de la zona norte de la ciudad, donde primero fue atendida en la guardia. Minutos después se descompensó y los médicos, luego de los estudios, le detectaron serias lesiones en el cráneo.



"Tenía una fisura en la cabeza y se me había roto una arteria", recordó ella. Los profesionales la ingresaron de urgencia al quirófano y la operaron. Recién en la noche del martes, Micaela se despertó en terapia intensiva y empezó a mejorar con el paso de las horas.



"Gracias a Dios hoy estoy mucho mejor y con el paso de los días iré mejorando. Tengo fe en que todo va a salir bien", cerró su relato la joven que se salvó de milagro.