Protesta de familiares de internos: “pedimos que no los trasladen a otra cárcel”

Policiales Requisas en la cárcel de Paraná motivaron protestas de familiares de internos

Una fuerte protesta de familiares de internos alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, se hizo sentir esta tarde, frente al domicilio del Director del Servicio Penitenciario provincial y a la puerta de la cárcel. Según confirmó, hubo corte de la calle División de los Andes y una quema de cubiertas que llamaron la atención de los vecinos.registró gran cantidad de personas reclamando en principio que “no trasladen a los internos a otras cárceles”. También manifestaron su descontento con la requisa y el “abuso de autoridad”.“La policía hizo desmán en el pabellón uno, le rompieron todas las cosas y le prohíben entrar algunas pertenencias a los internos. Además, la comida es incomible”, expresó auna mamá que tienen tres hijos en la unidad penal.“Mis hijos están cumpliendo su condena, pero a nosotros nos cuesta trabajo, conseguir lo que necesitan para que después los policías lo rompan”, dijo.En tanto, una joven denunció que “la policía entró al pabellón y le rompieron los colchones. Como familiares estamos cansados de que ellos los estén amenazando, que los van a trasladar, etc. Ellos ya están cumpliendo su condena y no deben sobrepasar sus derechos”.Otra mujer pidió que “no trasladen a nadie del pabellón uno, porque es de conducta, no queremos que se desarme. Hace seis meses que tengo mi hijo acá y gracias a Dios, él está bien".“Nosotras nos exponemos a la requisa para poder ingresar a verlos y no les llevamos nada. Las cosas provienen de ahí adentro. Los funcionarios policiales entran elementos y se los venden a los mismos internos porque saben que lo necesitan”, indicó una mujer. A la vez, reclamó que “no trasladen a ningún interno, la situación económica no amerita que andemos viajando a otros lugares para visitar a nuestros familiares”.“Ellos están pagando su condena y el abuso de autoridad que hubo hoy, fue impresionante”, finalizó.