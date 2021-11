Voraz incendio destruyó el tinglado de un club de rugby: habría sido intencional

El comunicado de la asociación Pecari Rugby

Un voraz incendio destruyó un tinglado de la asociación Pecari Rugby de la localidad de Villa Elisa; como consecuencia del siniestro, las pérdidas en el interior de la estructura fueron totales, además de electrodomésticos y maquinaria de mantenimiento que se hallaban en el galpón.Desde la entidad, apuntaron que el hecho pudo haber sido intencional. "A la o las personas que se tomaron el trabajo de incendiar nuestro lugar les decimos que no vamos a bajar los brazos", indicaron en un comunicado.Fuentes policiales reportaron que el fuego se registró a las 5.30 de este jueves en la sede ubicada sobre calle Saboya, detrás del polideportivo municipal; se trató de tinglado de 10 por 6 metros, revestido en su interior con madera.Tras la intervención de Bomberos para sofocar las llamas, los efectivos policiales se entrevistaron con los encargados, quienes informaron que ayer habían estado realizando tareas de limpieza del sector, pero no pudieron precisar las posibles causas del origen del siniestro.Por disposición de la fiscal en turno, Dra. María Noelia Batto, se dio intervención a Bomberos Zapadores y personal de División Criminalística de Colón para que se efectúen las tareas de rigor. Cabe destacar que no hubo personas lesionadas.