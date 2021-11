Una mamá y sus cinco pequeños hijos perdieron todo en un incendio ocurrido el fin de semana en La Paz. Bomberos Voluntarios intervinieron luego de que tomara fuego la vivienda de chapa donde habitaban, en Boulevard 25 de Mayo y calle Obligado.“Al finalizar los trabajos para sofocar el foco ígneo, afortunadamente no se registraron lesionados, ni pérdidas humanas. Pero se constató la pérdida total de bienes materiales”, afirmó la Jefa de Bomberos Voluntarios Sonia Giménez, en comunicación con Diario La Paz.Además, Giménez agregó que una vez finalizados los trabajos se replegaron al Cuartel, donde “se buscó en la base mercadería que se nos da en donación y se la llevó a la familia que perdió su hogar, como así también se dio aviso a las autoridades municipales, quienes se pusieron en contacto con la familia”.“Nos quedamos con lo puesto, si me pueden colaborar con unas chapas, unos toldos, unos palos, en este momento no tenemos donde quedarnos”, expresó la damnificada del incendio, Gabegui Estela Maris.