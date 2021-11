Le robaron su motocarro y pide ayuda para localizarlo: “es mi fuente de trabajo"

Una mujer perdió su fuente de trabajo ya que lamentablemente le robaron su motocarro hace más de un mes. El hecho se registró en calle Base Esperanza de Paraná y la damnificada pide ayuda para localizarlo.“Ese día yo pasé la noche en la casa de una amiga. El marido de ella llegó a las dos de la mañana y no vi mi motocarro. Cuando me levanté a las 8 me enteré de lo que sucedía”, expresó aAna María Varisco, damnificada.Según relató la mujer, realizó la denuncia en la Comisaria Quinta. “Rápidamente actuaron y me ayudan a localizarlo”. Ana María utilizaba su vehículo para trabajar: “hago fleltes, mudanza, corto el pasto y otras tareas de mantenimiento”.“Trabajo sola y me la rebusco sola. Nadie me ayuda y me robaron mi herramienta de trabajo, tenía todos los papeles del vehículo. Ahora ando con mi motoguadaña al hombro y solo puedo cortar el pasto”, contó.Ana María actualmente se aloja en la casa de una amiga en el barrio El Perejil, ya que no tienen un lugar donde vivir. Quien pueda ayudarla puede comunicarse al 3434053239.