Asesinaron a balazos a un joven en una playa de Santa Fe

Un adolescente de 18 años fue acribillado a balazos en la tarde de este lunes en el paraje El Chaquito, en jurisdicción de la comuna de Monte Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. Ocurrió mientras el joven se encontraba en la concurrida playa de la laguna Setúbal, a la vista de varios testigos.Según el testimonio que recogió la policía de la provincia de Santa Fe, dos hombres se acercaron en una moto hasta donde estaba Xavier Alan Emanuel Romero y uno de ellos comenzó a dispararle. De acuerdo a los testigos, se escucharon más de 15 detonaciones.Entre 5 y 7 de esos disparos lograron impactar en el cuerpo del adolescente, que cayó malherido, mientras sus agresores lograban escapar.Ocurrió a las 19.30, un horario en el que aún el sol no se había ocultado, por eso había otras personas presentes disfrutando de la tarde en el lugar. Fueron algunas de ellas las que llamaron rápidamente al 911.En cuestión de minutos llegaron los servicios de emergencia y constataron que aunque Xavier estaba vivo, su estado era límite. Y aunque intentaron salvarlo, poco pudieron hacer por él, que falleció en el lugar.Efectivos de la Comisaría 20ª, de Monte Vera, preservaron el lugar del ataque hasta la llegada de efectivos de la división Homicidios y de los agentes del Área Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).Los uniformados dialogaron con los jóvenes que vieron el crimen, y estos confirmaron que habían sido dos motociclistas quienes se aproximaron hasta el muchacho que estaba en la arena y se despacharon con una lluvia de balas.Tras lo sucedido, familiares de la víctima llegaron a al playa para reconocer el cuerpo en medio de un clima de tensión. Los habitantes de Monte Vera, donde hace poco hubo una marcha contra los robos a comercios y vecinos, aseguraron que es la primera vez que ocurre un episodio de estas características en ese lugar.Por su parte, los dos atacantes son ahora intensamente buscados por la policía de la provincia. Se desconoce el motivo del ataque.Sobre los hechos, circula una segunda versión, que difundieron medios locales y que indica que, según testigos, el joven asesinado había sufrido inicialmente un ataque desde una camioneta blanca, que no habría logrado su cometido: le dispararon desde ese vehículo, pero no llegaron a herirlo. Según esa versión, fue luego que apareció en escena la moto con los tiradores que sí dieron en el blanco.El asesinato de Xavier Romero es el número 71 en lo que va del año en el departamento La Capital —que contiene a la ciudad de Santa Fe, capital provincial—, un territorio golpeado por la violencia relacionada al narcotráfico.Las actuaciones por el hecho fueron derivadas a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia. Interviene en el caso el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Martín Torres, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron realizados por los agentes del Área Científica de la AIC.Al finalizar las primeras pericias, el cadáver de Xavier fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.