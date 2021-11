Vecinos afirman que "patota" de jóvenes anda armada y los amenazan

Habitantes del barrio 348, en el oeste de Gualeguaychú, reclaman que hay un grupo de jóvenes que cotidianamente merodean el barrio armados con machetes, palos y piedras, y temen que también tengan armas de fuego.Además, aseguran que los mismos ya tienen varias denuncias por robos. "Todas las noches peleas, drogas, alcohol y música", describieron.Según comentaron a, estarían involucrados varios menores de edad, por lo que habrían dado aviso al Copnaf en más de una oportunidad, pero aseguraron que nada ha cambiado. "No creo que pase nada hasta que haya que lamentar víctimas... la justicia no existe", aseveró una habitante del 348.Los propios vecinos fueron quienes tomaron imágenes de la "nueva patota del barrio" en una pelea ocurrida días atrás con otro grupo. En el video se puede ver como discuten en un pasillo del sector 1 del barrio.Se puede observar también cómo uno de ellos está armado con un machete, y además se aprecia un cascotazo contra una de las viviendas.Si bien este enfrentamiento no pasó a mayores, los vecinos temen que las permanentes amenazas se concreten y haya que lamentar víctimas fatales.