Otorgan Probation a policía por atacar a su ex y a la nueva pareja de ésta

La jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió conceder el beneficio de la Suspensión del Juicio a Prueba o Probation a CGDV, un funcionario policial de 33 años que fue imputado por los delitos de Violación de domicilio, Lesiones leves y Amenazas, en perjuicio de su ex pareja y la nueva pareja de esta. La jueza hizo lugar al pedido que realizaron el defensor del funcionario, Pablo Minetti, y la fiscal, María Schmith.



El hecho



CGDV fue acusado de que el 14 de febrero de 2021, aproximadamente a las 22.30, fue hasta la casa de su ex pareja, quien se encontraba con su nueva pareja, trepó la reja de la vivienda e ingresó a la casa “pateando la puerta del frente, rompiendo la traba pasante para luego golpear al hombre en el rostro con sus puños, anunciándole ‘viste yo te dije te voy a cagar a trompadas de acá no salís’. Luego la tomó a su ex pareja diciéndole que se cuidara que él iba a volver».



Tratamiento



Entre las normas que deberá cumplir se destaca que deberá realizar 96 horas de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público que la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) determine. Aquellas tareas podrán ser sustituidas por la realización de un tratamiento psicológico-psiquiátrico durante el tiempo de la Probation, el que deberá seguir conforme el diagnóstico e indicaciones del profesional tratante. En caso de no cumplirlo, deberá realizar las 96 horas de tareas comunitarias.



Taller



Además, el probado tendrá prohibido realizar cualquier tipo de acto violento, molesto o perturbador, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio hacia las víctimas; como asimismo la obligación de mantenerse a una distancia mínima de 200 metros del domicilio de su ex y la nueva pareja; la obligación de retirarse de cualquier lugar público o privado en el que se encuentre la pareja; y realizar el curso o taller sobre la temática de violencia de género que la OMA le indique. Como reparación económica a las víctimas se le impuso el pago de 15.000 pesos para la mujer y de 5.000 para el hombre. En caso de que éste no acepte la reparación, la suma se destinará a mejorar la reparación de la mujer.

