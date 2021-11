Joven de Paraná y su novia hospitalizados al despistar en su moto en Valle María

Un siniestro vial ocurrió en la noche de este domingo en el acceso al balneario de Valle María, departamento Diamante. Una moto, en la cual se trasladaban una pareja, despistó al no percibir una curva en el camino y siguió de largo. En un primer momento, fueron trasladados al centro de salud de la localidad y luego derivado al Hospital San José de Diamante.



Personal de Comisaría Valle María acudió a prestar auxilio en el siniestro alrededor de las 21 horas del domingo.

El Jefe de la dependencia, Jorge Leiva, precisó que "ocurrió en una de las curvas de la prolongación Oeste de Avenida Monseñor Dobler, acceso al balneario municipal. Se constató que habían despistado los ocupantes de una moto Guerrero 150 c.c., la cual era conducida por un joven oriundo de la ciudad de Paraná, quién iba acompañado de su novia".



De acuerdo a las primeras diligencias, "se pudo establecer que quien guiaba la unidad no habría advertido la presencia de la curva y siguió de largo sobre el camino de broza. Realizó una maniobra, queriendo retomar la trayectoria por la ruta y es así que perdió la estabilidad, cayendo ambos al piso", indicó el funcionario.



Leiva destacó que "tanto conductor como acompañante se desplazaban con casco protector, correctamente abrochado", lo que seguramente incidió como atenuante de las lesiones, publicó el medio FM Estación Plus Crespo.



Acerca de las secuelas en los partícipes, el comisario detalló que "en principio se solicitó la ambulancia del Centro de Salud local, dado que la joven presentaba lesiones en su brazo y pierna derecha, en tanto que el conductor algunas escoriaciones de menor consideración. Tras una primera asistencia, ambos debieron ser trasladados al Hospital San José de Diamante, para la realización de estudios de mayor complejidad".



En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Diamante.