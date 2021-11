Robaron elementos de un club de Paraná: pidieron no comprar lo sustraído

Malvivientes violentaron la puerta del depósito y robaron elementos de la sede del Club Atlético Los Toritos de Chiclana, de Paraná. Tras el hecho, registrado este domingo, la directora de la entidad deportiva, Alejandra Metz, confirmó que, "aproximadamente a las seis de la mañana, la persona que coloca las redes en los arcos para los partidos se encontró con que habían forzado la puerta del depósito y con que faltaban elementos".Según lo que informó Metz, robaron una desmalezadora marca "Shimano" color rojo y negro, cinco pelotas de fútbol marca "Toro" y las redes de los arcos.Desde la institución llamaron a la solidaridad de las personas para que aporten información y poder dar con los elementos faltantes. “Se llevaron las redes compradas hace muy poco, la desmalezadora que se reparó a nueva hace dos semanas para mantener el césped de los alrededores, pintura y membranas para ir arreglando de a poco nuestro club”, comentó uno de los integrantes de la comisión directiva del club, Cristian Hernan Belotti, al lamentar: “En un ratito te tiran abajo todo el laburo que venimos haciendo con las personas que amamos a nuestra segunda casa”.“No pido nada, solo espero que los que hacen estas cosas recapaciten y se den cuenta de una puta vez que no solo dañan la Institución, le hacen mal a los pibes del barrio, tal vez a un hijo o un sobrino o un vecino, que encuentra en Toritos, una salida para no terminar en algo malo; eso es lo que queremos y por lo que luchamos, que los chicos tengan una contención y que salgan de toda la mugre que hay en la calle”, argumentó Belotti.Y recomendó: “Si sabes quiénes son, denuncien, si te quieren vender algo de lo sustraído, por favor no lo compres, denúncialo”.Lamentablemente no es la primera vez que un hecho así ocurre en este establecimiento.