Domiciliaria para menor que baleó a joven: es investigado por otros seis delitos

Otros delitos

Las causas pendientes que se están investigando:

Un joven de 19 años recibió un disparo de arma de fuego en medio de una discusión con otra persona, la cual huyó en una motocicleta. El hecho sucedió el pasado miércoles, cerca de las 21.30, en calle Gómez del Río y Ayacucho, de barrio San Roque de Paraná.Por el hecho, este jueves por la tarde, se detuvo a un menor de edad, el cual quedó a disposición de la fiscalía en turno.En tanto durante el día de ayer (sábado), la fiscal de Menores y el abogado defensor, acordaron la prisión domiciliaria con monitoreo de una tobillera electrónica por el término de 30 días. Además, se conoció que fue imputado por “Tentativa de homicidio”.Se aclaró que, hasta tanto no se consiga la tobillera electrónica para que cumpla la prisión acordada, quedará alojado en una dependencia de puertas cerradas del Copnaf.Según se supo, el menor acumula hechos graves hechos y en el ambiente policial es considerado como una persona “muy peligrosa”. Posee, al menos, otras seis causas por incidentes tales como Abusos de arma, Abuso de armas calificada, Tentativas de homicidios y lesiones, publicó UNO. Todas se contabilizan entre octubre de 2020 y noviembre 2021, siendo autor de balaceras, lesiones graves y tentativas de homicidios.- El 12 de octubre de 2020, el menor de 17 años baleó a un hombre en Sudamerica y Pringles, y tras dispararle con una 9 mm, lo amenazaron de muerte junto a otra persona. Por el incidente fue imputado por el delito de Amenazas Calificadas.- El 24 de enero de 2021, una mujer se encontraba en su casa del barrio 120 Viviendas, y el menor de 17 años denunciado la amenazó con un arma de fuego. Fue imputado por Amenazas Calificadas.- El 4 de febrero del año 2021, dos jóvenes que caminaban por calle Pringles, recibieron al menos 15 balazos de parte del adolescente de 17 años. En la acción no hubo lesionados, y el acusado fue imputado de Abuso de Armas.- El 18 de febrero de 2021, dos jóvenes que se encontraban en 3 de Febrero y Pringles, fueron baleados en 10 oportunidades por dos personas que se trasladaban en una moto. Uno de los agresores que disparó con una 9 mm, fue el menor en cuestión. Una de las víctimas sufrió una grave lesión en la quinta costilla, por lo que estuvo internado en Terapia Intensiva. La investigación determinó que hubo un doble intento de asesinato, que llevó a la imputación de Tentativa de Homicidio.- El 30 de mayo de 2021, un hombre se encontraba en su casa de calle Fraternidad al final, fue baleado en cuatro oportunidades por un grupo de personas, entre ellos, el menor de 17 años. En esta causa fue imputado por Abuso de Armas.- El 22 de junio de 2021, el menor de 17 años y dos personas apodadas como El Sicario y Yagui, amenazaron de muerte con un arma de fuego al dueño de una vivienda de calle Colón al 600 de Paraná. En este episodio, el acusado fue imputado de Abuso de Armas y Amenazas Calificadas.De esta manera, la fiscal de Menores Vives, en diálogo con UNO, informó al juez que el acusado "está siendo investigado por un delito por el cual es punible y pasible eventualmente de tener una sanción penal, tanto en la presente como en las otras causas mencionadas, presentándose como factible la posibilidad que no se someta a los requerimientos del proceso penal, por lo que considera ajustado a derecho el pedido de prisión domiciliaria".El juez Mayer avaló el pedido, y además solicitó a la Policía en control regular del cumplimiento de la domiciliaria, más allá del control con tobillera electrónica.