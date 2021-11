Detuvieron a un sujeto acusado de balear a otro: el herido no quiso denunciarlo

Un sujeto conocido en el ambiente policial y judicial que estaba efectuando disparos con arma de fuego en la zona de Cortada 502 demandó la intervención del personal policial de la comisaría decimoquinta de Paraná en calles José Hernández y Soldado García a las 18.45 de este sábado.



Fuentes policiales informaron que, al llegar los funcionarios policiales no hallaron indicios ni testimonios de lo ocurrido, hasta que recibieron un llamado que advertía sobre una persona baleada; se trató de un hombre de 34 años con una herida de arma de fuego en el o.móplato izquierdo, sin orificio de salida.



De acuerdo al parte policial, el lesionado cambió su versión varias veces y no dio datos precisos de lo sucedido ni el o los posibles autores del hecho.



En el relevamiento, los efectivos localizaron a la madre del lesionado y a su hermana, quienes nombraron al autor de los disparos e indicaron que se había retirado hacia un lugar desconocido. Las mujeres confirmaron que ambos tenían problemas de vieja data entre ellos.



Se irradió la localización del sujeto, y personal del GIA logró interceptarlo y demorarlo cuando salía de un descampado por calle Miguel David antes de calle Gobernador Parera.



En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso el relevamiento en el lugar por personal de la Dirección Criminalística, realización del Dermotest al demorado y que sea alojado en Alcaidía de Tribunales por los delitos de Lesiones y Abuso de Arma de fuego.



El lesionado, en tanto, se retiró de alta médica dado que las lesiones no revistieron gravedad.