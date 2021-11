“Me tocaste lo más preciado que tengo”, aseguró al balear al novio de su hija

Un hombre de 41 años baleó a un joven de 21, quien se encuentra internado con pronóstico reservado, presuntamente por el solo hecho de ser el novio de su hija, en un episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Galicia, partido de Lomas de Zamora, donde el agresor abrió fuego al grito de: "Me tocaste lo más preciado que tengo".



Fuentes policiales informaron a NA que la víctima, identificada como Darío Iván Godoy, recibió dos heridas de bala en la zona intercostal derecha.



El joven relató antes de ser llevado a un hospital que se desplazaba en un vehículo Renault Kwid cuando fue interceptado por el papá de su novia, Javier Aranda.



Este hombre le profirió esa frase ("me tocaste lo más preciado que tengo") y le efectuó varias disparos para luego fugarse en un vehículo.



El joven fue trasladado en ambulancia al Hospital Gandulfo, donde inmediatamente fue ingresado a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente y ahora permanecía en estado reservado.



Los efectivos policiales de la seccional Lomas de Zamora 8va.



de Villa Galicia consultaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1, cuyo titular dispuso que se inicie la investigación correspondiente y la búsqueda del agresor.



Hasta el momento no hay testigos presenciales del hecho, pero quedó descartada la hipótesis del robo para apuntar de llerno a una disputa familiar.