Un hombre fue a cambiar dólares y apareció con 20 puñaladas bajo un puente

Un hombre de 31 años que habría ido a cambiar dólares fue hallado gravemente herido de al menos 20 puñaladas debajo de un puente de la ciudad de Santa Fe, y se encuentra en "estado delicado", informaron fuentes judiciales.



El hecho fue descubierto alrededor de las 14 del jueves cuando el Servicio de Emergencia 911 recibió una alerta por la presencia de un herido debajo del puente de Circunvalación Oeste, al fondo de calle Río Negro.



Fuentes judiciales informaron a Télam que la Policía llegó al lugar y encontró a la víctima, identificada como Enrique Omar Botta, tendida en el suelo con múltiples heridas en todo su cuerpo.



El hombre fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde el personal médico constató que presentaba entre 15 y 20 heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, las más comprometidas en el cuello y en la cabeza.



La víctima permanecía este sábado internada en ese nosocomio en "estado delicado", señalaron fuentes médicas.



La hipótesis que ventilaron los investigadores es que pudo tratarse de un hecho delictivo, ya que Botta habría salido por la mañana del jueves al encuentro de una o más personas para cambiar 6.500 dólares que necesitaba para el tratamiento oncológico de un familiar.



De acuerdo a testimonios aportados por testigos, no habría sido agredido en el lugar donde lo encontraron porque momentos antes fueron vistos dos hombres que bajaron de un Chevrolet Cruze y arrojaron un cuerpo en esa zona.



"Mi hijo quería cambiar unos dólares para poder pagar el tratamiento oncológico de un familiar. Pero en ese trámite alguien le tendió una trampa", dijo la madre del joven a El Litoral.



La mujer señaló que tiene "firmes sospechas" sobre la identidad del agresor, quien tiempo atrás había mantenido algún vínculo con un miembro de la familia de la víctima.



"Estoy indignada y dolida. Solamente alguien con mucha maldad pudo haber hecho esto. Mi hijo tenía una vida ordenada. Es terapista ocupacional y siempre ayudaba a los demás. De todos modos creemos saber quién fue el agresor. Espero que se haga Justicia", finalizó la mujer. Un detenido Un joven de 26 años fue detenido por la policía este viernes, acusado de ser quien el jueves pasado trató de matar a Enrique Omar Botta, un terapista ocupacional de 31 años que fue hallado en horas de la siesta, masacrado a puñaladas y en gravísimo estado, tirado a un costado de la Circunvalación Oeste.



Aparentemente, antes de perder el conocimiento, la víctima alcanzó a dar el nombre de quién sería el autor del hecho. Trascendió que se trataría de un sujeto conocido de la familia, un ex cuñado de Botta.



Con este y otros elementos, el fiscal que interviene en el caso ordenó distintas medidas a la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



Todo desembocó este viernes por la noche en un allanamiento practicado en el domicilio del presunto autor del hecho, una vivienda de avenida General Paz al 6500.



Con apoyo del Cuerpo Guardia de infantería, los uniformados irrumpieron en la vivienda y lograron arrestar al sospechoso, que no opuso resistencia.



Además, en el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y distintas prendas de vestir con aparentes manchas de sangre: un par de zapatillas, un pantalón y una remerareme. Además, se incautó una mochila -también ensangrentada- con las mismas características que la sustraída a la víctima y un automóvil Chevrolet Cruze de color bordó.



Un auto igual fue situado en la zona donde fue hallado el cuerpo malherido de Botta -en avenida de Circunvalación, a la altura de calle Río Negro- por las personas que lo encontaron y auxiliaron en un primer momento. Vieron pasar ese vehículo en varias oportunidades.



Los peritos también habrían detectado dentro del rodado sangre seca en el cinturón de seguridad del acompañante y en el burlete de la puerta. También habrían encontrado en el baúl un trapo con manchas similares.



El acusado, cuyas iniciales son O.R., fue trasadado en calidad de detenido e incomunicado y en las próximas horas será imputado por homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa y robo calificado en concurso real.