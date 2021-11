Camión enganchó cables, dañó autos y macetones: la explicación del conductor

Paraná Camión enganchó un cableado y arrasó con los postes de dos cuadras

En la madrugada de este sábado un camión circuló por calles en las que no está permitido el tránsito pesado y generó un importante revuelo, llevándose por delante varios cables, macetones y autos en la localidad de Gualeguaychú.Según supo, el vehículo iba por calle San Martín y dobló hacia Costanera, algo que hace varios meses ya no está permitido.hasta que intervino la Cooperativa Eléctrica), y también uno de los macetones que hay en Costanera que le dan visibilidad a las marcaciones de tránsito.Asimismo, le, según indicaron desde Transito al medio ElDía.Ante tales maniobras, el conductor fue interceptado por las autoridades, y al consultarle el motivo de tales maniobras el manifestó que "el GPS me guio por acá".