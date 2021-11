Encuentran muerto y maniatado a un hombre de 80 años tras un presunto robo

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el cuerpo del hombre no presentaba heridas de arma de fuego ni golpes, por lo que se presume que habría muerto por una descompensación, dijeron voceros del caso.



La víctima fue identificada por la Policía como Espedito Emilse Campos (80), quien residía en una vivienda ubicada en Matienzo al 800, en el barrio Azcuénaga de Rosario.



El hecho fue advertido en las primeras horas de hoy por una hija que vivía con la víctima, quien al regresar al domicilio encontró la puerta de ingreso entreabierta, informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Al ingresar, la mujer encontró a su padre muerto en el baño, maniatado en pies y manos con precintos y un trapo atado alrededor del cuello, aunque las puertas y ventanas de la vivienda "no estaban forzadas", dijeron voceros a Télam de la investigación.



Agregaron que familiares del hombre denunciaron el faltante de una suma en dólares –U$S10.000- y en pesos, producto de una operación inmobiliaria que habían hecho recientemente, según explicaron a la Policía.



La vivienda estaba desordenada, aparentemente como consecuencia de la búsqueda del dinero.



Como el cuerpo no presentaba signos de violencia externa, el fiscal del caso, Patricio Saldutti, solicitó la realización de la autopsia pare determinar la causa de muerte, informó el MPA.



En paralelo a la investigación del fiscal Saldutti, de la Unidad de Homicidios, un fiscal de Flagrancia fue informado esta mañana de la aprehensión de tres jóvenes, identificados por las siglas de sus nombres como Santiago C. (18), Cristian E. (22) y Emmanuel P. (33).



Según informó Fiscalía, los tres fueron detenidos por un hecho de similares características ocurridos también hoy en calle Forest al 7000, en la zona oeste de Rosario.



"Por indicios y resultados de tareas investigativas libradas, las mismas quedan detenidas en relación a ambos hechos", señalaron fuentes del MPA, y agregaron que "los roles en el hecho y detalles de los detenidos se reservan para la audiencia imputativa, que está prevista para el lunes próximo".



Según pudo saber esta agencia, la Policía fue alertada por un llamado al 911 de un robo en Forest al 7000, y al arribar al lugar detuvieron a los tres jóvenes.



La víctima de la entradera estaba maniatada con precintos y en pies y manos y "sobre el cuello tenía un trozo de tela", ampliaron las fuentes, que destacaron el "mismo modus operandi" en ambos casos.



