Ladrón le robó su celular a una chica y los vecinos le dieron tremenda golpiza

El robo se inició en la zona de Rouillón y Gálvez de Rosario cuando un delincuente atacó a una chica de 16 años. Lo hizo acompañado de otros delincuentes que se movilizaban en un Fiat Siena. No solo le sacó el celular, sino que también la golpeó. El ataque fue observado por varios vecinos que no dudaron en salir al rescate de la adolescente.



En el instante en que varias personas fueron a ayudar a la chica, los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga y dejaron en soledad al ladrón. A partir de ese momento se inició un duro castigo con una manguera, golpes de puño y patadas. "Este chorro que le roba a las chicas... Le roba a las pibas de zona oeste. Esto no se hace, gil. No aparezcas más por acá", se escucha decir en una filmación a una de las indignadas personas que atacaron al delincuente.



Luego del triste episodio y la situación angustiante que le tocó vivir a la joven, el papá habló en El Tres TV y contó lo sucedido. "Vi gente corriendo y una chica llorando. Era mi hija. Los tipos iban en un Siena. Uno de ellos le robó el celular y le pegó a mi hija. Los vecinos salieron corriendo, los del auto se fueron y el tipo quedó solo. Cuando lo agarraron, alta paliza se comió este muchacho (sic)".



El hombre, que aún mantenía el nerviosismo y la bronca por lo que le había sucedido a su hija, contó que "nunca le pegué y éste tipo la golpeó para robarle... La gente estaba indignada y reaccionó. Yo paré un poco a las personas porque si no todo iba a ser más grave".



La Capital.