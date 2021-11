La querella de la familia de Lucas González prometió perpetua para los policías

Policiales Evalúan detener a tres policías implicados en la muerte de joven futbolista

El abogado Gregorio Dalbón, asumió hoy la representación legal de la familia de Lucas González, el joven muerto por policías en el barrio porteño de Barracas, y adelantó que pedirá el juicio político del juez de Menores Alejandro Cilleruello por no haber ordenado la detención de los imputados."No podemos creer que estos asesinos a sangre fría estén en libertad. Vamos a trabajar con toda nuestra ira. La violencia institucional en la Argentina debe cesar. No tiene que ver con grietas ni con pensamientos políticos. Lucas podía ser el hijo de cualquiera de nosotros", exclamó Dalbón en una conferencia de prensa junto a los padres de las víctimas.Dalbón fue convocado por los familiares de Lucas González y de sus acompañantes para asumir la querella en la causa que ahora pasó al juzgado penal de instrucción número siete, a cargo del magistrado Martín Del Viso."No nos importa absolutamente nada, vamos a hacer lo posible técnicamente para que estos policías que son autores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado paguen por lo que hicieron. (…) El desastre que hicieron lo van a pagar con una prisión perpetua. No voy a parar, mientras me dé la vida, para que estén presos de por vida. Que se vayan despidiendo de las familias", prometió el abogado."Vamos a desterrar a todos los asesinos que estén metidos en la policía. Estos son asesinos, no policías. (…) Espero que la justicia nos de la tranquilidad de que estos asesinos van a dormir esta noche en una celda y no en sus casas", insistió.Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en causas civiles, sostuvo que la defensa de los derechos de las familias de los jóvenes víctimas de los policías está "por encima del pensamiento político".En ese contexto, convocó para el lunes próximo a las 19 a una manifestación en reclamo de Justicia, "con una velita", en las puertas del Palacio de Tribunales.Dalbón se mostró especialmente ofuscado con el juez de Menores que tuvo la causa durante los dos primeros días y hoy se declaró incompetente tras sobreseer a los jóvenes que acompañaban a Lucas cuando fue asesinado.Así, adelantó que pedirá su juicio político ante el Consejo de la Magistratura: "Vamos a denunciar al juez de menores que dejó en libertad a estos asesinos sin percatarse de lo que habían hecho"."La bala vino de alguien que nos tenía que cuidar y nos mató. Hay que preguntarle a los policías por qué están armando su coartada en libertad mientras estos padres tienen que enterrar a su hijo", remarcó.