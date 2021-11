Revés para abogado juzgado por abusos de menores: lo condenarán por ocho casos

La Sala II de la Cámara de Casación de Concordia hizo lugar al planteo de las querellas y la Fiscalía. Rechazó lo que dijo la Defensa y cuestionó al Tribunal de Primera de Instancia.Las doctoras María Evangelina Bruzzo, María del Luján Giorgio y el doctor Darío Perroud se expidieron este jueves 18 de noviembre sobre el Recurso de Casación en la causa “Rivas, Gustavo por promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad”.En contacto con R2820, el coordinador de Fiscales Lisandro Beherán afirmó que “se rechazó el planteo de la defensa de Rivas sobre la nulidad del juicio hecho en Gualeguaychú, se hizo lugar a los argumentos emitidos por los querellantes y esta Fiscalía y se le dijo al Tribunal de Gualeguaychú que corresponde una pena por los 8 hechos investigados”.Es decir, para la Segunda Instancia, los abusos y la promoción a la prostitución supuestamente efectuada por Rivas sobre menores no prescribieron por tratarse de delitos contra los derechos humanos.Entonces, no será condenado por un solo abuso, como sentenció el Tribunal de Gualeguaychú, sino por los ocho que se expusieron durante el juicio realizado hace 29 meses atrás.Para la Cámara de Casación no prescribieron los delitos y el acusado deberá tener una pena por todos los hechos denunciados.Cuando la sentencia quede firme, un nuevo Tribunal debería fijar una pena que rondaría los 25 años, aunque a la Defensa de Rivas le quedará como opción recurrir al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.En los alegatos del juicio del 7 de mayo de 2019, la Fiscalía pidió 25 años de prisión para Rivas, con domiciliaria y tobillera electrónica. La querella de Alfredo Vitale pidió 7 años y medios, mientras que Estela Esnaola planteó 7 años de prisión.