Crimen de Lucas González: prohíben la salida del país a tres policías implicados

Policiales Evalúan detener a tres policías implicados en la muerte de joven futbolista

El juez de Menores que estaba a cargo de la investigación por el homicidio del adolescente Lucas González le prohibió la salida del país a los tres policías implicados en la causa y se declaró incompetente para enviar el expediente al fuero penal de mayores, informaron hoy fuentes judiciales.La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Nacional de Menores 4, Alejandro Rodolfo Cilleruelo, quien dejará de intervenir en el expediente a partir de haber sobreseído a los adolescentes que viajaban en el auto al determinar que no cometieron delito alguno.Cilleruelo no solo dictó el sobreseimiento de los tres acompañantes de González que por unas horas estuvieron detenidos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) (ex Instituto Inchausti) del barrio de Congreso, sino que puso el foco de la investigación en el irregular procedimiento policial.Fuentes judiciales explicaron que ahora el expediente debería recaer en el juez y el fiscal del fuero penal de mayores que estaban de turno el día del hecho en la zona de Barracas.Ese juzgado es el Criminal y Correccional 7, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso, y la fiscalía, la número 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, quienes sí podrían ordenar en las próximas horas las detenciones de los tres efectivos porteños.Desde anoche que se aguardaba que el juez Cilleruelo adopte alguna determinación en el expediente.La Policía Federal Argentina, fuerza que interviene desde el inicio en las actuaciones de este expediente, aguardaba alguna determinación del juzgado actuante en relación a los policías y en el caso ya intervienen los detectives de la División Homicidios de la fuerza federal.