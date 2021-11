Se bajaron de una moto para robarle y tiró el bolso a una casa vecina

Como un improvisado y atípico plan contra la inseguridad en las calles, una mujer arrojó su bolso a una casa vecina cuando vio venir a dos jóvenes que se trasladaban en una moto para asaltarla.El hecho ocurrió en el barrio La Florida, de la zona norte de la ciudad de Rosario y quedó registrado por las cámaras de seguridad.La protagonista explicó el accionar que desactivó a los motochorros: “Reaccioné tirando la cartera porque estoy cansada, es la sexta vez que roban”.La vecina dijo que hace “seis meses le robaron la campera con las llaves de donde trabajo” pero en esta ocasión “los vi venir y ya me di cuenta” del riesgo que corría.“Me putearon y pensé que me iban a pegar, no mostraron armas”, aseguró sobre la reacción posterior del ladrón que se bajó del lugar de acompañante del rodado y quedó a centímetros de ella, ya sin botín para sustraer.Después, relató, “regresé de nuevo a mi trabajo porque creí que me descomponía, me faltaba el aire y tengo miedo de salir a la calle”. Señaló que camina hasta el bulevar Rondeau para tomar el colectivo porque “no tengo otra opción que salir a trabajar”.“La última vez que me robaron venían en auto, se bajó uno para robarme, en Rondeau y Gallo”, agregó.Otra vecina sumó su testimonio detrás de la reja de su casa y habló del otro video que emitió De 12 a 14. En las imágenes se ve a un hombre mayor que salió a caminar por la calle y evita lo que parece un intento de robo, en principio con algunos gritos. (Rosario 3)