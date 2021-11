Autopsia confirmó que ciclista murió quemado y que no tenía otras lesiones

El ciclista Ramiro Sagasta, quien fue hallado a la vera de una ruta en las proximidades de la ciudad de Salta, murió a raíz de las quemaduras que presentaba en el 90% de su cuerpo y no tenía ninguna otra lesión, de acuerdo a los resultados de la autopsia dados a conocer hoy por la fiscal de la causa.



Según el sitio institucional del Ministerio Público Provincial, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, informó que el Servicio de Tanatología Forense le brindó un informe preliminar de la autopsia realizada, en la que se consigna que "el deceso se produjo como consecuencia de las graves quemaduras sufridas, que afectaron en un 90% de su cuerpo y se descartaron lesiones de otro tipo".



Ante el notorio deterioro sufrido por acción del fuego, la fiscal requirió estudios complementarios de la autopsia, que permitirán tener mayores detalles en relación a la causa del deceso.



La funcionaria judicial explicó que el cuerpo será entregado a los familiares del fallecido para que realicen su inhumación, al tiempo que se realizan intensas tareas interdisciplinarias en procura de esclarecer el hecho.



El ciclista de 44 años fue encontrado quemado a la vera de la ruta provincial 28, cerca del kilómetro 14, por lo que fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde falleció, según dijo la fiscal en una conferencia de prensa tras el hallazgo.



Según lograron establecer los investigadores, Sagasta había salido a andar en bicicleta por la ruta provincial 28, por lo que junto al cuerpo se hallaron una bicicleta, el casco y un barbijo que, según la esposa, le pertenecen a la víctima, por lo que fueron resguardados para ser sometidos a las pericias biológicas correspondientes.



Ese hallazgo es para los pesquisas un indicio de que el ataque no habría tenido como móvil el robo.



“También tenemos para análisis el teléfono celular, que quedó en el domicilio, y algunos otros elementos importantes para la investigación”, indicó Simesen de Bielke, quien aclaró que no existieron testigos presenciales del hecho.



La fiscal reveló que Sagasta estuvo siempre consciente, hasta el momento de su muerte, y destacó que se están “llevando adelante diversas medidas como el relevamiento de cámaras”.