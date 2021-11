Madre e hija, heridas tras choque de moto: la conductora adujo que se encandiló

Madre e hija fueron hospitalizadas con heridas en las extremidades inferiores como consecuencia de un encontronazo entre la motocicleta Guerrero Trip en la que se conducían y una camioneta Ford Ranger al mando de un hombre; ocurrió en la intersección de calles 25 de Mayo y 9 de Julio, a las 8.30 de este jueves en Paraná.La moto circulaba por calle 25 de Mayo en sentido Oeste-Este, mientras que la camioneta hacía lo propio por calle 9 de Julio en sentido Norte-Sur. De acuerdo a los datos que recabóla mujer que iba en el rodado de menor porte adujo que se habría encandilado y no vio que el semáforo estaba en rojo; fue en ese momento en el que se produjo la colisión con la Ranger.Ambas mujeres llevaban puesto el casco reglamentario. Tras el accidente, fueron trasladadas al hospital San Martín, una de ellas con heridas de consideración.Carlos, el conductor de la camioneta, detalló alas circunstancias del siniestro. “Salía de dejar a mi niño en la Escuela Normal y circulaba en sentido Norte-Sur; me dio el semáforo en verde y salí despacito porque iba en primera. Escuché el grito, las vi, frené y sentí el golpe”.“Una de las mujeres estaba muy golpeada, en la cadera, la rodilla y el tobillo”, reveló.“La mujer que iba al mando la moto me dijo que no me vio, que se encandiló y me pidió disculpas”, indicó al dar cuenta de su preocupación por el estado de salud de las heridas.La circulación vehicular fue desviada para que sigan transitando por calle 25 de Mayo las líneas de colectivos urbanos “dado que había muchos pasajeros esperando en las paradas”, comunicó auna de las inspectoras que asistía en tránsito en la zona.