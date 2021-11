Intendente entrerriano enfrenta tres denuncias por abuso sexual

El intendente de Gilbert, Ángel Constantino debe enfrentar en la Justicia tres denuncias por abuso, luego de las primeras denuncias por acoso.La fiscal Martina Cedrés dijo que el intendente “tiene denuncias por abuso sexual con acceso carnal”, y agregó que en la declaración de imputado, Constantino defendió su inocencia en cada uno de los tres hechos.En diálogo con, Cedrés explicó que “la semana pasada hubo una ampliación de los hechos que se le atribuyen, con acusación un poco más grave. Hasta el momento tenemos tres denuncias. Hay situaciones de acoso que no llega a ser un delito, pero si evidencia el accionar de la persona, una tendencia de conducta. Las denuncias son de abuso sexual con acceso carnal, son todas mayores de edad, aunque no todas tienen relación laboral con él”.En cuanto al imputado, Cedrés dijo que “le informamos los hechos en declaración de indagatoria, el hizo un descargo de cada uno de los tres hechos, manteniendo su inocencia de las acusaciones. Seguimos recabando mayor prueba en los hechos que se investigan, es una causa compleja por las circunstancias, no solo por la persona de quien se trata, sino por el lugar y porque los delitos denunciados son complejos porque se dan en la soledad del imputado y la víctima”, finalizó.