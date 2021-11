Madre de joven drogada y violada contó las aberraciones de las que fue víctima

El relato de la madre de la víctima

“Ensangrentada, inconsciente y muerta de dolor”

Un detenido, con antecedentes penales

“Hay dos culpables”

La palabra del fiscal

La víctima permanece en estado reservado y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica en la zona abdominal ya que las aberrantes prácticas sexuales le produjeron gravísimas lesiones internas.En reclamo de Justicia, la madre de la víctima abrindó detalles de las aberraciones a las que su hija fue sometida.“Ella me contó que la amiga la invitó para ir a tal lado, pero no hablaba porque estaba como shockeada. Me decía no la culpes a A.O. y esta chica, cuando la llamé, me cortaba el teléfono, no me quería decir lo que había pasado; mientras,, rememoró la mujer en comunicación con“Fuimos a tal lado y me pusieron cosas, y no me decía nada más porque no le salían las palabras”, explicó la madre de la adolescente que fue víctima de un aberrante ataque sexual., reveló la mujer al dar cuenta de las aberraciones a las que su hija fue sometida.En relación al estado de salud de la joven, la mujer explicó que. La adolescente es madre de un niño.; cuando llegó la ambulancia largaba espuma por la boca y decía que le dolía el pecho”, recordó la madre de la víctima. De acuerdo a lo que sintetizó en relación a la atención que recibió en el hospital, los médicos le alertaron que su estado era “delicado”. “La tenemos que operar porque tiene perforados los intestinos y es una operación riesgosa; es un 50% que salga todo bien y un 50% que se nos vaya”, le habrían dicho los profesionales que la atendieron., comentó. Y según lo que acotó, hasta le deslizaron quedurante las aberrantes prácticas sexuales a la que fue sometida.Por el aberrante hecho fue detenido un hombre tras un allanamiento realizado el lunes por la noche en una vivienda del barrio 144 viviendas de Federación;tras formalizar pareja con una vecina de esa localidad.Según lo que confirmaron fuentes judiciales allegadas a la investigación,y estuvo implicado hace un par de años atrás en una investigación que se realizó en Federación, en un hecho delictivo que vinculaba a la comunidad gitana, de acuerdo a lo que reportóSi bien hay un hombre detenido por el ultraje, para la madre de la víctima, son dos los culpables.En ese sentido, la mujer exigió a la Justicia que también se investigue a la amiga de su hija, A.O. “porque ella no quiere hablar, no quiere decir nada”. “Y el tipo sería el novio de la amiga”, acusó.“Mi hija se fue sin permiso, me pidió disculpas porque se había ido con la amiga. Pero si mi hija se hubiese muerto, yo no me hubiera enterado quién fue (el responsable)”, apuntó.“La víctima es una adolescente de 17 años, la que fue abusada por un hombre que ya está detenido; y producto de las agresiones sexuales que tuvo, obligada a consumir drogas y alcohol, sufrió perforaciones internas, lo que derivó en que sea intervenida quirúrgicamente”, informó el fiscal De Giambatista a“Gracias a la intervención del hospital, ya está fuera de peligro y está siendo contenida por organismos municipales y provinciales”, agregó al respecto.En relación a la investigación que recién inicia, el fiscal informó que se busca determinar cómo se sucedieron los hechos y resta el relato de la adolescente, el que será recabado en el momento oportuno.“Para el viernes, en principio, estaría prevista la audiencia de prisión preventiva” sobre el detenido, indicó De Giambatista. Según lo que aclaró, el motel fue allanado, donde se recolectaron pruebas de interés para la causa.