Se derrumbó el techo de un cine porteño: evacuaron a 150 personas

Pasadas las 18 de este martes se derrumbó parte del techo del Cinemark del barrio porteño de Palermo, un complejo ubicado en la intersección de las calles Beruti y Bulnes, a metros del shopping Alto Palermo.Al parecer, cuando la estructura se vino abajo, había una sola persona en la planta baja, que resultó herida. Evacuaron a 150 personas que se encontraban en plena función en el primer piso.El resto de los empleados estaban, según los primeros reportes, cortando boletos en funciones de arriba. Pero no se contabilizaron más heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, el edificio quedó destruido.La empresa comunicó que lo que se cayó fue el “falso cielo decorativo” del techo donde están las boleterías, y que no hubo heridos. “Desde el equipo de Cinemark trabajamos intensamente para identificar las causas de lo ocurrido”, precisaron.En el texto, se sostiene: “Es importante resaltar que no hubo heridos y que desde el equipo de Cinemark se logró evacuar las salas, sin causar pánico ni estrés en quienes estaban en el lugar”.“Si bien no hubo accidentados, por precaución y, hasta no esclarecer las causas del desprendimiento, quedaron suspendidas las funciones y actividades en Cinemark Palermo”, agregaron.“Gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas, había poca cantidad de gente en el cine y el público ya estaba en las salas. Se pudo evacuar de manera rápida. Se tuvo que evacuar por una de las vías de evacuación del complejo porque las escaleras no se podían utilizar”, informó el subcomandante Adrián Rey León, jefe de Estación Cuarta de Bomberos de la Ciudad.Y continuó: “Ahora lleva todo a una investigación, seguramente el colapso se dio por un peso que no pudo soportar la estructura, ahora quedará todo evaluado por los especialistas en la materia. Ya hemos verificado todo el cine con el GER, los perros y Defensa Civil y no tenemos ningún tipo de peligro de derrumbe en el edificio. Una mujer sintió molestias por el polvo emanado por el colapso y por eso tuvo que ser atendida en el lugar. Como el colapso fue importante, los perros no fallan para la certeza de que no hay personas atrapadas”.El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo en TN: “Recibimos una alerta sobre un derrumbe de mampostería. Por suerte, no había ingresado hasta el momento la gente. Solamente atendimos a una mujer de entre 25 y 30 años, con raspones e inhalación de polvo cuando cedió toda la estructura del techo y de los ductos de los aires acondicionados de dónde sacan las entradas”.La mujer que resultó herida fue atendida en el lugar, aunque prefirió no ser trasladada para ser revisada en un hospital. Entonces, fue dada de alta. Al momento del incidente, no había empleados trabajando en la boletería, sino en los pisos superiores: estaban afectados a las funciones que se proyectaban.Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la ciudad de Buenos Aires confirmaron que en la planta baja del lugar, en el sector del ingreso, se había caído una estructura de hierro del techo, recubierta por durlock.Al momento, no se conocen las razones por las que se produjo el derrumbe y el siniestro será investigado por la Justicia.