Denuncian brutal golpiza de patovicas contra un joven en provincia de Santa Fe

El es mi amigo Marcos, anoche los patovicas de @mikhaSummerClub le pegaron sin motivo, lo dejaron convulsionando en el piso.

Estas cosas no pueden seguir pasando! pic.twitter.com/pPbLUt6S4g — Lulaa (@Lridii) November 14, 2021

Marcos, un joven de 25 años oriundo de Alvear, el sábado pasado fue a bailar a Arroyo Seco con amigos, y fue atacado salvajemente por personal de seguridad mientras se encontraba en el baño del lugar.Según relató Gimena, hermana del joven, "Marcos estaba orinando cuando un patovica le abrió la puerta y le dijo 'Vos te estás drogando'".La hermana de la víctima contó que el joven apenas alcanzó a decir que no tenía nada, e incluso invitó al patovica a revisarle sus pertenencias.Pese a esto, la mujer señaló que el custodio de Mikha Summer Club respondió agarrándolo "del cuello y lo sacó del baño, le empezó a pegar piñas en las costillas y lo empezó a ahorcar, cuando vino otro y le pegó una trompada en la cara que lo desmayó".Debido a las lesiones ocasionadas, el chico de 25 años debió ser asistido por sus amigos, y personas que se encontraban junto a él, que lo giraron de lado para que no se ahogara con su propia sangre.A raíz de las heridas padecidas, el joven fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital Samco de Arroyo Seco, donde permanece internado.Allí los profesionales indicaron que los golpes ocasionaron en la víctima un desvío de tabique nasal, por lo que será sometido a una cirugía en las próximas horas.Además, actualmente el muchacho no puede mover sus brazos, por lo que se encuentra postrado en una cama.En ese contexto, Gimena reveló que de momento le negaron el traslado de su hermano a un centro de alta complejidad, donde puedan atenderlo correctamente, debido a la falta de disponibilidad de camas.En la misma línea, la hermana de la víctima contó que el joven no siente "las manos ni los dedos. Se los pisaron, tiene como reventadas las venas".Por su parte Juan Carlos, dueño del boliche, negó la versión del joven, y dijo en declaraciones a Telefe que "cuando se cayó al suelo se le produjo o se lastimó el tabique nasal, pero nadie lo golpeó. No es que hubo una golpiza, ni lo sacaron, del boliche nada que ver con eso".En la misma entrevista, el empresario apuntó que mantuvo una conversación con la familia del joven, que fue atendido en primera instancia por "una chica que trabaja con nosotros, hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital de acá, ahí lo atendieron, y quedó internado".Sobre este punto, la hermana del hombre golpeado expresó a la prensa que ella y su familia no quieren "plata ni nada, sólo nos importa la salud de mi hermano".