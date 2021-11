Otra vez balearon una estación de servicio de Rosario

Cuando se creía que el motivo de los recientes ataques a estaciones de servicio era crear un clima de zozobra en la previa de las elecciones legislativas del domingo, este lunes, el día después de ir a las urnas, se registró otra balacera contra un establecimiento del rubro en Rosario, en la zona oeste.En las primeras horas de la noche, dos sujetos pasaron en moto y abrieron fuego contra el punto de venta de combustible Dale Gas, ubicado en Pellegrini y Gutenberg.En el lugar había un custodio pero no se registraron personas heridas. La Policía encontró en la zona cuatro vainas servidas e impactos de bala en la fachada y los vidrios del local polirrubro de la estación.Es la quinta estación de servicios blanco de una balacera en una semana, cuatro en Rosario -incluso frente a la Jefatura de Policía- y una en Villa Gobernador Gálvez.Por el momento, no hay certezas de los motivos por los que se están dando estas balaceras, pero desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no descartan que sea con el objetivo de generar “intimidación pública”.En este marco, tomó fuerza la línea investigativa de que los ataques fueron ordenados por el líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero, actualmente preso en el penal federal de Marcos Paz y con una acumulación de condenas de 96 años y 8 meses entre sentencias provinciales y federales.Al menos ésa era la hipótesis en la previa de las elecciones, evento al que los investigadores también ataban esta saga violenta, como forma de enrarecer el clima y el ánimo del electorado, pero este nuevo hecho llega el día después de los comicios.Los estacioneros habían decidido el cierre nocturno de sus establecimientos, de 22 a 6 durante el fin de semana, medida que quedó desactivada luego de que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe prometiera reforzar operativos de control.Además de las estaciones, el domingo a la madrugada balearon el frente de dos escuelas de la ciudad, una de las cuales era un centro de votación y donde se vieron obligados a reforzar la seguridad, sin que se repitieran incidentes durante el día. (Rosario 3)